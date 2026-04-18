Стрілянина у Києві: є загиблі та поранені, поліція проводить спецоперацію
- Світлана Іванченко
18:09, 18 квітня, 2026
У Київ 18 квітня сталася стрілянина в Голосіївському районі — невідомий відкрив вогонь по людях. Правоохоронці проводять спецоперацію із затримання нападника.
Як повідомили у поліції Києва, точна кількість постраждалих наразі уточнюється. На місце події прибули слідчо-оперативні групи та спецпідрозділ КОРД.
Міський голова Віталій Кличко уточнив, що наразі відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених. Серед постраждалих є дитина — її госпіталізували до лікарні. Дорослим постраждалим медики надають допомогу на місці.
Через проведення спецоперації підприємство Київпастранс повідомило про зміни у русі громадського транспорту. Зокрема, на проспекті Голосіївському затримується рух тролейбусів №11, №12, №42 та автобусів №28, №38, №91 і №119.
