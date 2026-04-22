 Затримання водія за стрілянину в пішохода

Стрілянина через зауваження: у Києві водій поранив пішохода

У Дарницькому районі Києва на вулиці Кам’янській водій автомобіля поранив пішохода з травматичної зброї після суперечки на дорозі.

Про це повідомляє Поліція Києва.

Конфлікт почався через те, що киянин переходив проїжджу частину в непередбаченому місці, а водій зробив йому зауваження.

Сварка переросла у стрілянину: водій тричі вистрілив у бік пішохода, поціливши йому в ногу та спину.

Патрульні та спецпризначенці затримали нападника на місці та вилучили пристрій для відстрілу гумових куль.

Вилучена зброя, фото Поліція КиєваВилучена зброя, фото Поліція Києва
Потерпілому надали медичну допомогу, а водія взяли під варту.

Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру в хуліганстві із застосуванням зброї. За подібне правопорушення закон передбачає до семи років ув'язнення.

За процесуального керівництва прокуратури правоохоронці готують матеріали для суду.

Теракт у Києві 18 квітня

У Києві 18 квітня сталася стрілянина в Голосіївському районі. Невідомий відкрив вогонь по людях.

Чоловік, який відкрив стрілянину, захопив заручників супермаркеті. Під час затримання він стріляв у поліцейських.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що через стрілянину загинули п’ятеро людей, ще десятеро отримали поранення та були госпіталізовані. Правоохоронцям вдалося врятувати чотирьох заручників.

Офіційно його особу не називали, але «УП» з посиланням на джерела писала, що це Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України, раніше проживав у Бахмуті Донецької області.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту в Києві 18 квітня.

Останні новини про: Київ

У Києві поліцейських звинуватили у «втечі» під час теракту: голова МВС призначив службове розслідування
Через теракт у лікарнях Києва залишаються восьмеро поранених, серед них — дитина
У Києві помер ще один потерпілий від стрілянини в Голосіївському районі
Читайте також:
новини
У Миколаєві бракує патронатних сімей: потрібно щонайменше 15, є лише чотири

Альона Коханчук
новини
Тариф на перевезення у Миколаєві збільшили у середньому на 33%

Юлія Лук’яненко
новини
У Снігурівській громаді відновили понад 70% пошкодженого житла

Анна Гакман
новини
До Снігурівської громади повернулися понад половина мешканців: там живе майже 16 тисяч людей

Анна Гакман
новини
«Завдання патрульної поліції», — у мерії Миколаєва кажуть, що проблему заторів через McDrive мають вирішувати правоохоронці

Даріна Мельничук
Вартість проїзду в автобусах Первомайська планують підвищити до 16 гривень

У Миколаєві бракує патронатних сімей: потрібно щонайменше 15, є лише 4

1 година тому

Спалах інфекції в дитсадку Миколаєва: триває перевірка випадку

Головне сьогодні