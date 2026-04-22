Стрілянина через зауваження: у Києві водій поранив пішохода

У Дарницькому районі Києва на вулиці Кам’янській водій автомобіля поранив пішохода з травматичної зброї після суперечки на дорозі.

Про це повідомляє Поліція Києва.

Конфлікт почався через те, що киянин переходив проїжджу частину в непередбаченому місці, а водій зробив йому зауваження.

Сварка переросла у стрілянину: водій тричі вистрілив у бік пішохода, поціливши йому в ногу та спину.

Патрульні та спецпризначенці затримали нападника на місці та вилучили пристрій для відстрілу гумових куль.

Вилучена зброя, фото Поліція Києва

Потерпілому надали медичну допомогу, а водія взяли під варту.

Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру в хуліганстві із застосуванням зброї. За подібне правопорушення закон передбачає до семи років ув'язнення.

За процесуального керівництва прокуратури правоохоронці готують матеріали для суду.

Теракт у Києві 18 квітня

У Києві 18 квітня сталася стрілянина в Голосіївському районі. Невідомий відкрив вогонь по людях.

Чоловік, який відкрив стрілянину, захопив заручників супермаркеті. Під час затримання він стріляв у поліцейських.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що через стрілянину загинули п’ятеро людей, ще десятеро отримали поранення та були госпіталізовані. Правоохоронцям вдалося врятувати чотирьох заручників.

Офіційно його особу не називали, але «УП» з посиланням на джерела писала, що це Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України, раніше проживав у Бахмуті Донецької області.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту в Києві 18 квітня.