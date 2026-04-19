Через теракт у лікарнях Києва залишаються восьмеро поранених, серед них — дитина
- Даріна Мельничук
15:26, 19 квітня, 2026
У лікарнях Києва залишаються восьмеро людей, які постраждали під час стрілянини в Голосіївському районі 18 квітня.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Серед госпіталізованих — одна дитина. Її стан лікарі оцінюють як стабільний, середньої тяжкості. Раніше генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв, що поранення дістав 11-річний хлопчик. Його батьки загинули: батько помер на місці, а мати — у лікарні.
Також у медзакладах перебувають семеро дорослих. Один із постраждалих — у вкрай тяжкому стані, троє — у тяжкому, ще троє — у стані середньої тяжкості. Усім надають необхідну медичну допомогу.
Теракт у Києві 18 квітня
У Києві 18 квітня сталася стрілянина в Голосіївському районі. Невідомий відкрив вогонь по людях.
Чоловік, який відкрив стрілянину, захопив заручників супермаркеті. Під час затримання він стріляв у поліцейських.
Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що через стрілянину загинули п’ятеро людей, ще десятеро отримали поранення та були госпіталізовані. Правоохоронцям вдалося врятувати чотирьох заручників.
Офіційно його особу не називали, але «УП» з посиланням на джерела писала, що це Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України, раніше проживав у Бахмуті Донецької області.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту в Києві 18 квітня.
