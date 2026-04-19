У Києві поліцейських звинуватили у «втечі» під час теракту: голова МВС призначив службове розслідування

Наслідки теракту у Києві 18 квітня. Фото: соцмережі

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту в Києві 18 квітня.

Про це він повідомив у соцмережах.

«Служити та захищати» — не просто гасло. Воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо — в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей, — написав Ігор Клименко.

Міністр також доручив передати всю інформацію про інцидент до Державного бюро розслідувань. Результати перевірки та ухвалені рішення Національна поліція має оприлюднити найближчим часом.

Пізніше очільник Нацполіції Іван Вигівський зазначив, що на час проведення розслідування причетних співробітників відсторонили від виконання службових обов’язків.

«Необхідно встановити всі обставини події: вивчаються відеоматеріали, зокрема ті, що поширюються в мережі, опитуються свідки. Ми зацікавлені в об’єктивному та неупередженому розслідуванні. Про результати повідомимо найближчим часом», — сказав він.

Зазначимо, у соцмережах з’явилися відео стрілянини в Києві. На кадрах видно, як нападник відкриває вогонь, після чого разом із заручниками зачиняється у приміщенні супермаркету. Також на відео зафіксовано двох поліцейських, які перебували поруч із чоловіком на вулиці, але після звуків пострілів залишили місце події.

На записах чути постріли та крики. Один із чоловіків у цивільному, який намагався втекти, падає на землю.

Теракт у Києві 18 квітня

У Києві 18 квітня сталася стрілянина в Голосіївському районі. Невідомий відкрив вогонь по людях.

Чоловік, який відкрив стрілянину, захопив заручників супермаркеті. Під час затримання він стріляв у поліцейських.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що через стрілянину загинули п’ятеро людей, ще десятеро отримали поранення та були госпіталізовані. Правоохоронцям вдалося врятувати чотирьох заручників.

Офіційно його особу не називали, але «УП» з посиланням на джерела писала, що це Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України, раніше проживав у Бахмуті Донецької області.