 У Києві працівники метро не надали дефібрилятор для чоловіка, який потім помер

У п'ятницю, 8 травня, біля торговельно-розважального центру Smart Plaza в Києві помер чоловік. Свідки кажуть: коли його намагалися реанімувати, працівники станції метро поблизу відмовилися надати дефібрилятор.

Про це розповіла інструкторка з домедичної допомоги.

За її словами, вона побачила чоловіка на землі — біля нього була кров, бо він ударився під час падіння. Коли жінка взялася допомагати постраждалому, то виявила, що він знепритомнів і не дихає.

Тоді вона почала натискати на грудну клітку чоловіка й водночас попросила людину, присутню під час цього, принести їй дефібрилятор зі станції метро «Політехнічний інститут», розташованої поблизу.

Але та повернулася ні з чим, пояснивши, що в метро АЗД не дали. Те саме сталося, коли туди ходили вдруге. За словами інструкторки, відмова «на підвищених тонах» лунала від чергової по станції та чергового поліціянта метро.

Зрештою, дефібрилятор зʼявився біля постраждалого лише через понад 20 хвилин, коли на місце вже прибула «швидка» зі своїм дефібрилятором. Попри це і майже 40 хвилин реанімації, чоловік не вижив.

Інструкторка з домедичної допомоги каже, що АЗД підвищує шанси реанімації на 50-70%, якщо використати його в перші хвилини після зупинки кровообігу. Жінка написала скаргу до керівника поліції метрополітену, звинувативши в недбалості працівників підземки.

«Питання до поліції метрополітену. Життя людини сьогодні — це недбалість дій працівників сьогодні. Чому не дали шанс на порятунок людині?» — написала вона.

Київський метрополітен опублікував заяву, у якій висловив співчуття рідним та близьким померлого та заявив, що інцидент продемонстрував потребу «проаналізувати кожен етап реагування, взаємодію служб та чинні процедури в подібних екстрених випадках».

Там кажуть, що нині збирають інформацію від усіх працівників, які в той час перебували на станції, «аби детально опрацювати хронологію події та обставини».

За результатами обіцяють переглянути чинні алгоритми взаємодії між працівниками метро та поліції, зокрема тоді, коли випадок трапляється поруч зі станціями метрополітену.

«Ця трагічна ситуація вкотре підтверджує, наскільки критично важливою є наявність автоматичних зовнішніх дефібриляторів у місцях з великою кількістю людей. Тож метро спільно з працівниками поліції, врахувавши ситуацію, перегляне алгоритми використання дефібриляторів», — йдеться в заяві.

