У Києві помер ще один потерпілий від стрілянини в Голосіївському районі

Поліція на місці стрілянини у Голосіївському районі, внаслідок якої загинули люди. Фото: Суспільне

У лікарні помер ще один чоловік, який отримав поранення під час стрілянини 18 квітня в Голосіївському районі Києва. Кількість загиблих зросла до семи.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Постраждалий перебував у вкрай тяжкому стані.

Наразі в столичних лікарнях залишаються сі поранених, серед них одна дитина. Стан чотирьох дорослих лікарі оцінюють як критичний — вони перебувають у реанімації, ще двоє лікуються у відділенні політравми.

Нагадаємо, що вдень 18 квітня у Голосіївському районі чоловік відкрив вогонь по перехожих, після чого забарикадувався в супермаркеті та взяв у заручники відвідувачів. Поліція близько 40 хвилин вела з ним переговори, однак після того, як він убив одного із заручників, правоохоронці розпочали штурм і ліквідували нападника.

Слідство встановило, що події почалися з побутового конфлікту — чоловік вистрілив у бік сусіда з травматичної зброї. Після цього він перейшов до стрілянини по випадкових людях і захоплення заручників. Кримінальне провадження відкрито за статтею про теракт.

За даними правоохоронців, стрілець — уродженець Москви, який тривалий час проживав на Донеччині. Раніше він уже мав проблеми із законом. У ЗМІ з посиланням на джерела повідомлялося, що йдеться про Дмитра Васильченкова 1968 року народження.

Відомо також, що він мав зареєстрований карабін. У грудні 2025 року чоловік продовжив дозвіл на його використання, надавши довідку про психічний стан. Окремо слідство перевіряє, хто видав цей документ.

Після інциденту керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку. Це сталося після появи відео, на якому видно, як поліцейські відходять із місця події під час стрілянини, залишаючи цивільного під обстрілом.