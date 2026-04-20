 Стрілянина в Києві: у лікарні помер поранений 18 квітня

  • понеділок

    20 квітня, 2026

  • 14°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 20 квітня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 14° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Києві помер ще один потерпілий від стрілянини в Голосіївському районі

Поліція на місці стрілянини у Голосіївському районі, внаслідок якої загинули люди. Фото: Суспільне

У лікарні помер ще один чоловік, який отримав поранення під час стрілянини 18 квітня в Голосіївському районі Києва. Кількість загиблих зросла до семи.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Постраждалий перебував у вкрай тяжкому стані.

Наразі в столичних лікарнях залишаються сі поранених, серед них одна дитина. Стан чотирьох дорослих лікарі оцінюють як критичний — вони перебувають у реанімації, ще двоє лікуються у відділенні політравми.

Нагадаємо, що вдень 18 квітня у Голосіївському районі чоловік відкрив вогонь по перехожих, після чого забарикадувався в супермаркеті та взяв у заручники відвідувачів. Поліція близько 40 хвилин вела з ним переговори, однак після того, як він убив одного із заручників, правоохоронці розпочали штурм і ліквідували нападника.

Слідство встановило, що події почалися з побутового конфлікту — чоловік вистрілив у бік сусіда з травматичної зброї. Після цього він перейшов до стрілянини по випадкових людях і захоплення заручників. Кримінальне провадження відкрито за статтею про теракт.

За даними правоохоронців, стрілець — уродженець Москви, який тривалий час проживав на Донеччині. Раніше він уже мав проблеми із законом. У ЗМІ з посиланням на джерела повідомлялося, що йдеться про Дмитра Васильченкова 1968 року народження.

Відомо також, що він мав зареєстрований карабін. У грудні 2025 року чоловік продовжив дозвіл на його використання, надавши довідку про психічний стан. Окремо слідство перевіряє, хто видав цей документ.

Після інциденту керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку. Це сталося після появи відео, на якому видно, як поліцейські відходять із місця події під час стрілянини, залишаючи цивільного під обстрілом.

Останні новини про: Київ

Стрільця ліквідували під час штурму супермаркету в Києві: кількість жертв збільшилась
У Києві поліцейських звинуватили у «втечі» під час теракту: голова МВС призначив службове розслідування
Через теракт у лікарнях Києва залишаються восьмеро поранених, серед них — дитина
Читайте також:
новини
Нічний обстріл Миколаєва: комунальники ліквідовують наслідки атаки

Юлія Бойченко
новини
Керівник управління культури заявив, що у Миколаєві провели понад три тисячі заходів у 2026 році

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві відкрилась виставка художника Володимира Федорченка

Катерина Середа
новини
У Миколаєві хочуть створити музей тоталітарного періоду

Анна Гакман
новини
Торгівля та ремонт авто: який бізнес найчастіше відкривають на Миколаївщині

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Київ

Через теракт у лікарнях Києва залишаються восьмеро поранених, серед них — дитина
У Києві поліцейських звинуватили у «втечі» під час теракту: голова МВС призначив службове розслідування
Стрільця ліквідували під час штурму супермаркету в Києві: кількість жертв збільшилась

У Коблевому військові облаштовують берегову оборону: пляж укріпили «їжаками» та колючим дротом

У Миколаєві під час пожеж врятували жінку і евакуювали людей: за добу 7 займань

2 години тому

Колектив водоканалу виступив проти нового директора та дій наглядової ради: «Ви дивитесь в очі і брешете»

Аліна Квітко

Головне сьогодні