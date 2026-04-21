«Діти можуть постраждати», — миколаївці скаржаться на аварійний стан дитячого майданчика у Заводському районі

Стан дитячого майданчика по вулиці Євгенія Логінова у Миколаєві. Фото: Contact Center/Анна Троянович

Миколаївці скаржаться на стан дитячого майданчика по вулиці Євгенія Логінова, 38-В. За словами містян, територія перебуває в аварійному стані та фактично не облаштована належним чином.

Про це повідомила місцева жителька Анна Троянович у групі Contact Center при Миколаївській міській раді, пишуть «МикВісті».

Вона зазначила, що територія дитячого майданчика заросла травою та кущами. Із елементів конструкції залишилися лише одна гойдалка та один спортивний комплекс, інші конструкції відсутні або пошкоджені.

У скарзі жінка просить розчистити територію, привести її до належного санітарного стану, усунути пошкодження, провести ремонт і фарбування наявних елементів. Також за можливості встановити нові ігрові конструкції — гірку, карусель і пісочницю.

— Прошу розглянути можливість комплексного відновлення та облаштування дитячого майданчика з метою створення безпечного та комфортного простору для дітей, — написала Троянович Анна.

У відповідь на скаргу під дописом Служба оперативного реагування відповіла, що ремонт дитячих майданчиків проводиться за умов достатнього фінансування.

— Комунальне підприємство «Дирекція єдиного замовника «Пілот». Капітальні ремонти і облаштування дитячих та спортивних майданчиків будуть проводитися за умов достатнього фінансування підприємства, та за узгодженням адміністрацій районів Миколаївської міської ради, — відповіли у Службі.

Звернення прийняли 16 квітня, а зняли з контролю та надали розʼяснення 20 квітня 2026 року.

У коментарях містяни висловлюють занепокоєння станом майданчика та віком конструкцій.

— Цікаво, який термін експлуатації цієї металевої конструкції? Вона стоїть уже понад 30 років. Чи хтось це взагалі обстежує? — написала Анна Цимбал. — Це ще все «совєтське». Таке є майже на кожному майданчику. Обстежать, коли хтось із дітей покалічиться, — відповіла Світлана Угрина. — Саме це і лякає: спочатку в дитинстві через небезпечну висоту без спецпокриття, а тепер — через те, що майданчик стоїть понад 30 років і його лише підфарбовують, — зазначила Анна Цимбал.

Коментарі миколаївців. Скриншот з Contact Center

Зазначимо, що днями миколаївці скаржаться на аварійний стан дитячого майданчика на вулиці Космонавтів, 49. За словами місцевих жителів, обладнання перебуває в аварійному стані, а територія не доглядається.

Стан дитячих майданчиків у Миколаєві

У Миколаєві зростає кількість звернень щодо стану дитячих майданчиків. Водночас у комунальному підприємстві ДЄЗ «Пілот» кажуть, що через нестачу коштів не можуть замінювати чи встановлювати нові елементи.

Як відомо, звернення щодо занедбаних дитячих і спортивних майданчиків від миколаївців надходять доволі часто. Лише за один день до групи Contact Center при Миколаївській міськраді надійшло три звернення щодо незадовільного стану дитячих майданчиків. Зокрема, йдеться про майданчик у парку «Юність», а також на вулицях Робочій, 5, і Привільній, 39.

Своєю чергою, міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що звернув увагу на велику кількість звернень у контакт-центрі щодо стану дитячих майданчиків.

