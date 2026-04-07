«Парки» заявили, що не мають «потужних» лавок, щоб замінити ті, що не витримують дорослих на дитмайданчику

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич попросив замінити лавки на дитячому майданчику, які прогинаються під вагою дорослої людини, на «потужні миколаївські антивандальні», проте у комунальному підприємстві «Миколаївські парки» повідомили, що не мають лавок.

Про це стало відомо під час відкритої апаратної наради у понеділок, 6 квітня, пишуть «МикВісті».

Як відомо, у Миколаєві мешканка поскаржилась на лавки на дитячому майданчику, які прогинаються під вагою дорослої людини. У комунальному підприємстві ДЄЗ «Пілот» відповіли, що конструкції відповідають нормам і розраховані на навантаження до 80 кілограмів, оскільки призначені для дітей віком від 3 до 12 років.

У Миколаєві лавки на майданчику прогинаються під дорослими. Фото: МикВісті

— Я вам скажу: ви знаєте, у мене є такий рейтинг позитивних, так би мовити, новин у Миколаєві. І, мабуть, із Нового року відкриття «Макдональдсу» — це номер один. Відкриття цього майданчика — це номер два в Інгульському районі. Вчора лише дивився, як там хтось робив вечірню зйомку. Там цей майданчик уже став для нас місцем, так би мовити, культурного життя мешканців Інгульського району. Я просив замінити ці лавки, які встановили, на наші потужні миколаївські антивандальні. І так, ми плануємо це зробити, КП «Парки»? — запитав Олександр Сєнкевич. — У нас немає, — відповів директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай. — У вас немає жодної лавки? Ой-ой-ой. Я такий, щоб відкривав би кожного місяця такі майданчики. Питання лише в тому, де взяти гроші, — сказав Олександр Сєнкевич.

Відкрита апаратна нарада. Фото: МикВісті

Як відомо, новий майданчик офіційно відкрили нещодавно, 26 березня. На відкритті були, зокрема, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, очільниця Інгульської райадміністрації Ганна Ременнікова та директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай.

Зазначимо, поруч із дитячим майданчиком, у сквері на вулиці Скульптора Ізмалкова, між вулицями Геннадія Матуляка та 9 Поздовжньою, облаштували простір для відпочинку та активного дозвілля. Над створенням майданчиків працювали комунальні підприємства «Миколаївські парки» та «Пілот».

— Раніше ця зона була пустирем, де бігали собаки. Сьогодні це вже майданчик (йдеться про простір, — прим.), а ще й дитячий майданчик, став серцем, куди будуть стікатись молодь і батьки з дітьми для того, щоб проводити час в комфортному місці з освітленням та пішоходними зонами, — сказав тоді Олександр Сєнкевич.

Відкриття майданчику. Скриншот з телеграм-каналу Сєнкевич Online