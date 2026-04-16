 Дитячий майданчик у Миколаєві на Космонавтів, 49 у аварійному стан: фото

  • четвер

    16 квітня, 2026

  • 9.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 16 квітня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 9.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Погризені, поламані, побиті», — у Миколаєві мешканці скаржаться на аварійний стан дитячого майданчика

Миколаївці скаржаться на аварійний стан дитячого майданчика на вулиці Космонавтів, 49. За словами місцевих жителів, обладнання перебуває в аварійному стані, а територія не доглядається.

Про це повідомила жителька Миколаєва у соціальній мережі TikTok під ніком juliya.anatolyevna.

— Найкращі майданчики у нас у Миколаєві: погризені, поламані, побиті, подерті, засрані дитячі майданчики. Гірка називається «Самогубця». Хочеш покататися? Дивись, не втрать ногу, — поскаржилась місцева жителька.

Скриншот з відео juliya.anatolyevna
Жінка зазначила, що елементи майданчика перебувають у занедбаному стані, а територія не прибирається.

— Столик нам скоро скаже «прощавай». Може, в пісочниці тут присядемо, пограємося? Думаю, ні не вийде. Тут коти нагадили. Можна дітям позбирати шматки всього, що тут валяється, і погратися, — додала жінка.

Окремо мешканка відзначала незадовільний стан гойдалок:

— Суперкрута гойдалка: поламана, убита, вмираюча, нещасна гойдалка. В принципі, як і все на нашому майданчику в Миколаєві. І я дякую вам, уряде. Дякую вам, наш мере, за такі «прекрасні» майданчики у Миколаєві. Найкраще місто.

У коментарях під відео розгорнулася дискусія щодо стану дитячих майданчиків у місті: одні зазначають, що подібних занедбаних локацій у Миколаєві чимало, інші наголошують, що за їхнім станом мають стежити й самі мешканці.

Скриншот коментаря під дописом juliya.anatolyevna / TikTok
Зазначимо, що звернення до групи Contact Center при Миколаївській міській раді щодо цього майданчика наразі не надходило. Як зазначила сама авторка відео в коментарях під дописом, «це все довго».

У Миколаєві лавки на майданчику прогинаються під дорослими

У Миколаєві зростає кількість звернень щодо стану дитячих майданчиків. Водночас у комунальному підприємстві ДЄЗ «Пілот» кажуть, що через нестачу коштів не можуть замінювати чи встановлювати нові елементи.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Як відомо, звернення щодо занедбаних дитячих і спортивних майданчиків від миколаївців надходять доволі часто. Лише за один день до групи Contact Center при Миколаївській міськраді надійшло три звернення щодо незадовільного стану дитячих майданчиків. Зокрема, йдеться про майданчик у парку «Юність», а також на вулицях Робочій, 5, і Привільній, 39.

Своєю чергою, міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що звернув увагу на велику кількість звернень у контакт-центрі щодо стану дитячих майданчиків.

Читайте статтю «МикВісті»: «Їм дійсно потрібна увага». Що з дитячими майданчиками у Миколаєві?».

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

