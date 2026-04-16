«Погризені, поламані, побиті», — у Миколаєві мешканці скаржаться на аварійний стан дитячого майданчика
- Новини Миколаєва
- Анна Гакман
8:28, 16 квітня, 2026
Миколаївці скаржаться на аварійний стан дитячого майданчика на вулиці Космонавтів, 49. За словами місцевих жителів, обладнання перебуває в аварійному стані, а територія не доглядається.
Про це повідомила жителька Миколаєва у соціальній мережі TikTok під ніком juliya.anatolyevna.
— Найкращі майданчики у нас у Миколаєві: погризені, поламані, побиті, подерті, засрані дитячі майданчики. Гірка називається «Самогубця». Хочеш покататися? Дивись, не втрать ногу, — поскаржилась місцева жителька.
Жінка зазначила, що елементи майданчика перебувають у занедбаному стані, а територія не прибирається.
— Столик нам скоро скаже «прощавай». Може, в пісочниці тут присядемо, пограємося? Думаю, ні не вийде. Тут коти нагадили. Можна дітям позбирати шматки всього, що тут валяється, і погратися, — додала жінка.
Окремо мешканка відзначала незадовільний стан гойдалок:
— Суперкрута гойдалка: поламана, убита, вмираюча, нещасна гойдалка. В принципі, як і все на нашому майданчику в Миколаєві. І я дякую вам, уряде. Дякую вам, наш мере, за такі «прекрасні» майданчики у Миколаєві. Найкраще місто.
У коментарях під відео розгорнулася дискусія щодо стану дитячих майданчиків у місті: одні зазначають, що подібних занедбаних локацій у Миколаєві чимало, інші наголошують, що за їхнім станом мають стежити й самі мешканці.
Зазначимо, що звернення до групи Contact Center при Миколаївській міській раді щодо цього майданчика наразі не надходило. Як зазначила сама авторка відео в коментарях під дописом, «це все довго».
У Миколаєві лавки на майданчику прогинаються під дорослими
У Миколаєві зростає кількість звернень щодо стану дитячих майданчиків. Водночас у комунальному підприємстві ДЄЗ «Пілот» кажуть, що через нестачу коштів не можуть замінювати чи встановлювати нові елементи.
Як відомо, звернення щодо занедбаних дитячих і спортивних майданчиків від миколаївців надходять доволі часто. Лише за один день до групи Contact Center при Миколаївській міськраді надійшло три звернення щодо незадовільного стану дитячих майданчиків. Зокрема, йдеться про майданчик у парку «Юність», а також на вулицях Робочій, 5, і Привільній, 39.
Своєю чергою, міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що звернув увагу на велику кількість звернень у контакт-центрі щодо стану дитячих майданчиків.
Читайте статтю «МикВісті»: «Їм дійсно потрібна увага». Що з дитячими майданчиками у Миколаєві?».
