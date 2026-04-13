У Миколаєві відремонтували аварійний дитячий майданчик на Колодязній

Дитячий майданчик на вулиці Колодязній, 20 у Миколаєві, де було багато аварійних елементів та який не приводили до ладу мінімум в останні три роки, відремонтували. Поламані елементи замінили, та все пофарбували. Але пісок ще не завезли.

Про це повідомляють «МикВісті».

Нагадаємо, «МикВісті» писали, що довкола дитячого майданчику на Колодязній, 20, багато дев'ятиповерхівок. Тому туди приходять гуляти з дітьми з навколишніх дворів. Але стан майданчику, як розповіли місцеві, вже давно був поганий: фарба вицвіла, лавки були поламані, на лабіринті було повно написів, а дошки мали обламані гострі краї.

Такий вигляд мав дитячий майданчик 2 тижні тому. Фото: МикВісті

У ДЄЗ «Пілот» повідомили, що майданчик мають відремонтувати у квітні. Сьогодні, 13 квітня, майданчик вже оновлений. Як розповіли місцеві жителі, роботи почали напередодні Великодня.

Оновлений дитячий майданчик на Колодязній. Фото: МикВісті Оновлений дитячий майданчик на Колодязній. Фото: МикВісті Оновлений дитячий майданчик на Колодязній. Фото: МикВісті

Смітники замість іржавих замінили. На лабіринті та лавках замінили дошки. Все пофарбували.

Оновлений дитячий майданчик на Колодязній. Фото: МикВісті

Оновлений дитячий майданчик на Колодязній. Фото: МикВісті

Оновлений дитячий майданчик на Колодязній. Фото: МикВісті

Оновлений дитячий майданчик на Колодязній. Фото: МикВісті

Оновлений дитячий майданчик на Колодязній. Фото: МикВісті

Проте «корабель» не витримав «тест-драйв» від дітей. Деякі гайки, ймовірно, були погано закручені, тому що наразі вони випали.

На «кораблі» відпали деякі кріплення. Фото: МикВісті На «кораблі» відпали деякі кріплення. Фото: МикВісті На «кораблі» відпали деякі кріплення. Фото: МикВісті

У пісочницях поки не видно оновлення піску. Проте, як припускають місцеві жителі, його не привезли через дощі.

Нагадаємо, у Миколаєві лавки на майданчику прогинаються під дорослими: комунальники пояснили, що вони витримують до 80 кг. У комунальному підприємстві ДЄЗ «Пілот» відповіли, що конструкції відповідають нормам і розраховані на навантаження до 80 кілограмів, оскільки призначені для дітей.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич попросив замінити лавки на дитячому майданчику на «потужні миколаївські антивандальні», проте у комунальному підприємстві «Миколаївські парки» повідомили, що не мають лавок.

