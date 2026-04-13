 Оновлений дитячий майданчик на вул. Колодязній: пісок ще не привезли

  • понеділок

    13 квітня, 2026

  • 8.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 13 квітня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 8.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві відремонтували аварійний дитячий майданчик на Колодязній

Оновлений дитячий майданчик на Колодязній. Фото: МикВісті

Дитячий майданчик на вулиці Колодязній, 20 у Миколаєві, де було багато аварійних елементів та який не приводили до ладу мінімум в останні три роки, відремонтували. Поламані елементи замінили, та все пофарбували. Але пісок ще не завезли.

Про це повідомляють «МикВісті».

Нагадаємо, «МикВісті» писали, що довкола дитячого майданчику на Колодязній, 20, багато дев'ятиповерхівок. Тому туди приходять гуляти з дітьми з навколишніх дворів. Але стан майданчику, як розповіли місцеві, вже давно був поганий: фарба вицвіла, лавки були поламані, на лабіринті було повно написів, а дошки мали обламані гострі краї.

У ДЄЗ «Пілот» повідомили, що майданчик мають відремонтувати у квітні. Сьогодні, 13 квітня, майданчик вже оновлений. Як розповіли місцеві жителі, роботи почали напередодні Великодня.

Оновлений дитячий майданчик на Колодязній. Фото: МикВісті
Проте «корабель» не витримав «тест-драйв» від дітей. Деякі гайки, ймовірно, були погано закручені, тому що наразі вони випали.

На «кораблі» відпали деякі кріплення. Фото: МикВісті
У пісочницях поки не видно оновлення піску. Проте, як припускають місцеві жителі, його не привезли через дощі.

Пісочницю пофарбували, але пісок не привезли. Фото: МикВісті

Нагадаємо, у Миколаєві лавки на майданчику прогинаються під дорослими: комунальники пояснили, що вони витримують до 80 кг. У комунальному підприємстві ДЄЗ «Пілот» відповіли, що конструкції відповідають нормам і розраховані на навантаження до 80 кілограмів, оскільки призначені для дітей.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич попросив замінити лавки на дитячому майданчику на «потужні миколаївські антивандальні», проте у комунальному підприємстві «Миколаївські парки» повідомили, що не мають лавок.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Їм дійсно потрібна увага». Що з дитячими майданчиками у Миколаєві?

Останні новини про: Ремонт

Департамент ЖКГ Миколаєва повторного оголосив торги на ремонт дороги на 6 Слобідській, знизивши ціну на ₴220 тисяч
Капремонт операційного блоку у лікарні Вознесенська: додаткові роботи оцінили у ₴7,5 млн
«Миколаївводоканал» шукає підрядника, який за ₴1,2 млн відремонтує аварійну частину дюкеру в Соляних
Реклама
Читайте також:
новини
У справі шкільного харчування в Миколаєві оголошені нові підозри: розтрата майна та порушення санітарних норм

Юлія Бойченко
новини
У Південноукраїнську третій рік не можуть підключити котельню від донора

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук
новини
На сміттєзвалищі у Доманівці накопичився вже мільйон тонн відходів

Юлія Бойченко
новини
На Миколаївщині понад 6 тисяч ФОПів із працівниками: скільки підприємців на півдні країни

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Ремонт

«Миколаївводоканал» шукає підрядника, який за ₴1,2 млн відремонтує аварійну частину дюкеру в Соляних
Капремонт операційного блоку у лікарні Вознесенська: додаткові роботи оцінили у ₴7,5 млн
Департамент ЖКГ Миколаєва повторного оголосив торги на ремонт дороги на 6 Слобідській, знизивши ціну на ₴220 тисяч

«Не чекайте школи»: У Миколаєві закликають вакцинувати дітей проти кору за новим графіком

У Первомайську затягнулося будівництво насосної станції: прокуратура вимагає розірвання договору

3 години тому

На Великдень у Миколаєві випала понад половина місячної норми дощів

Головне сьогодні