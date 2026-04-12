У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Великдень у Миколаєві 12 квітня. Фото: МикВісті

У неділю, 12 квітня, Миколаїв долучився до святкування Великодня за православною та греко-католицькою традиціями.

Про святкові події у місті розповідають журналісти «МикВісті».

У 2026 році дати Великодня у різних християнських конфесіях відрізняються. Римо-католики та протестанти відзначили свято 5 квітня, тоді як православні та греко-католики святкують Воскресіння Христове 12 квітня — на тиждень пізніше.

Реклама

Із самого ранку тисячі містян вирушили до храмів, аби освятити великодні кошики та помолитися за мир. Біля храмів чергували поліцейські, допомагаючи координувати потік вірян і дотримання порядку.

Люди приходили з родинами, несли традиційні великодні кошики з пасками, крашанками та сіллю.

Фоторепортаж

Великдень у Миколаєві 12 квітня. Фото: МикВісті

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до можливого продовження припинення вогню й після Великодня. І про це вже повідомили російську сторону.

У суботу, 11 квітня — переддень православного Великодня — у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася церемонія сходження Благодатного вогню.