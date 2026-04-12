У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

 Як у Миколаєві святкували Великдень 12 квітня

  • неділя

    12 квітня, 2026

  • 8.4°
    Слабкий дощ

    Миколаїв

  12 квітня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 8.4° Слабкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Великдень у Миколаєві 12 квітня. Фото: МикВісті

У неділю, 12 квітня, Миколаїв долучився до святкування Великодня за православною та греко-католицькою традиціями.

Про святкові події у місті розповідають журналісти «МикВісті».

У 2026 році дати Великодня у різних християнських конфесіях відрізняються. Римо-католики та протестанти відзначили свято 5 квітня, тоді як православні та греко-католики святкують Воскресіння Христове 12 квітня — на тиждень пізніше.

Із самого ранку тисячі містян вирушили до храмів, аби освятити великодні кошики та помолитися за мир. Біля храмів чергували поліцейські, допомагаючи координувати потік вірян і дотримання порядку.

Люди приходили з родинами, несли традиційні великодні кошики з пасками, крашанками та сіллю.

Фоторепортаж

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до можливого продовження припинення вогню й після Великодня. І про це вже повідомили російську сторону.

У суботу, 11 квітня — переддень православного Великодня — у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася церемонія сходження Благодатного вогню.

Останні новини про: Великдень

Безпека на Великдень: поліцейські Миколаївщини будуть працювати у посиленому режимі
Зеленський відреагував на «великоднє перемир’я» Путіна: Україна готова до дзеркальних кроків
У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
Читайте також:
новини
На сміттєзвалищі у Доманівці накопичився вже мільйон тонн відходів

Юлія Бойченко
новини
На Миколаївщині понад 6 тисяч ФОПів із працівниками: скільки підприємців на півдні країни

Світлана Іванченко
новини
Потрібно збільшити темпи переробки відходів руйнації по області, але техніка є лише в Миколаєві, — ОВА

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві планують завершити об’єднання чотирьох лікарень за два місяці

Анна Гакман
новини
У Миколаєві підбили підсумки роботи Місцевого партнерства зайнятості та відзначили «Роботодавців року»

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Великдень

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
Зеленський відреагував на «великоднє перемир’я» Путіна: Україна готова до дзеркальних кроків
Безпека на Великдень: поліцейські Миколаївщини будуть працювати у посиленому режимі

На Великдень не передбачають відключення світла

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Як раніше виглядала вулиця Соборна у Миколаєві: історичні фото