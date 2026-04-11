Зеленський: Україна пропонує продовження припинення вогню й після Великодня

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до можливого продовження припинення вогню й після Великодня. І про це вже повідомили російську сторону.

Про це президент написав у соцмережах 11 квітня.

«Україна неодноразово пропонувала росії різні формати припинення вогню, і ми вважаємо, що Великдень має бути часом тиші та безпеки. Припинення вогню на Великдень могло б стати і початком реального руху до миру — з нашої сторони відповідна пропозиція є», — заявив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Україна визначила параметри реагування на можливі порушення умов припинення вогню російською армією. За його словами, Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно дзеркально.

«Ми всі розуміємо, з ким маємо справу. Відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність наших відповідей», — заявив Володимир Зеленський.

Президент додав, що інформація про дзеркальний характер дій та можливе продовження припинення вогню й після Великодня «була доведена до російської сторони».

До цього, увечері 9 квітня, на сайті Кремля заявляли, що перемир’я триватиме з 16:00 11 квітня до кінця 12 квітня, і відкинули пропозицію продовжити його і після Великодня.

Водночас наприкінці березня український президент уже повідомляв про готовність до припинення вогню на святковий період. Тоді в Росії заявили, що «не побачили чіткої ініціативи» в його словах.

Варто зазначити, що торік напередодні Великодня Путін також оголошував про «зупинку бойових дій». Однак уже 20 квітня Україна зафіксувала понад 2 тисячі порушень такого «перемир’я» з боку російських військ.