Зеленський: Україна пропонує продовження припинення вогню й після Великодня

Президент Володимир Зеленський, архівне фото «МикВісті»

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до можливого продовження припинення вогню й після Великодня. І про це вже повідомили російську сторону.

Про це президент написав у соцмережах 11 квітня.

«Україна неодноразово пропонувала росії різні формати припинення вогню, і ми вважаємо, що Великдень має бути часом тиші та безпеки. Припинення вогню на Великдень могло б стати і початком реального руху до миру — з нашої сторони відповідна пропозиція є», — заявив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Україна визначила параметри реагування на можливі порушення умов припинення вогню російською армією. За його словами, Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно дзеркально.

«Ми всі розуміємо, з ким маємо справу. Відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність наших відповідей», — заявив Володимир Зеленський.

Президент додав, що інформація про дзеркальний характер дій та можливе продовження припинення вогню й після Великодня «була доведена до російської сторони».

До цього, увечері 9 квітня, на сайті Кремля заявляли, що перемир’я триватиме з 16:00 11 квітня до кінця 12 квітня, і відкинули пропозицію продовжити його і після Великодня.

Водночас наприкінці березня український президент уже повідомляв про готовність до припинення вогню на святковий період. Тоді в Росії заявили, що «не побачили чіткої ініціативи» в його словах.

Варто зазначити, що торік напередодні Великодня Путін також оголошував про «зупинку бойових дій». Однак уже 20 квітня Україна зафіксувала понад 2 тисячі порушень такого «перемир’я» з боку російських військ.

Останні новини про: Війна в Україні

Після минулого обміну в полоні «знайшли» 12 військових, про яких не було інформації
«Один з найбільш обмінів з нашими земляками», — напередодні Великодня з полону повернулись 40 військових з Миколаївщини
Буданов анонсував новий обмін полоненими наступного тижня
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук
новини
На сміттєзвалищі у Доманівці накопичився вже мільйон тонн відходів

Юлія Бойченко
новини
На Миколаївщині понад 6 тисяч ФОПів із працівниками: скільки підприємців на півдні країни

Світлана Іванченко
новини
Потрібно збільшити темпи переробки відходів руйнації по області, але техніка є лише в Миколаєві, — ОВА

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві планують завершити об’єднання чотирьох лікарень за два місяці

Анна Гакман
Останні новини про: Війна в Україні

Буданов анонсував новий обмін полоненими наступного тижня
«Один з найбільш обмінів з нашими земляками», — напередодні Великодня з полону повернулись 40 військових з Миколаївщини
Після минулого обміну в полоні «знайшли» 12 військових, про яких не було інформації

У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук

На Великдень не передбачають відключення світла

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Як раніше виглядала вулиця Соборна у Миколаєві: історичні фото