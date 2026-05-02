 В Україні змінилися правила повернення залізничних квитків: скільки грошей тепер можна втратити

«Укрзалізниця» змінює правила повернення квитків: як працюватиме нова прогресивна шкала

«Укрзалізниця» змінила правила повернення квитків: як це працюватиме та що зміниться для миколаївців.

В Україні з 2 травнязмінилися правила повернення залізничних квитків — тепер чим пізніше ви здаєте квиток, тим менше грошей отримуєте назад.

Про це 1 травня повідомила «Укрзалізниця» у соцмережах.

Для більшості рейсів, де продаж відкривається за 20 діб, встановлено наступні умови:

  • за 15–20 днів до рейсу — повертається 100% суми;

  • за 10–14 днів — повертається 90–95% суми;

  • за 5–9 днів — повертається 75% суми;

  • за 1–4 дні — повертається 50% суми;

  • менше ніж за добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення — повернуть лише вартість плацкарти (це невелика частина вартості квитка, яка фактично лише резервує місце).

На рейси, де продаж відкривається лише за 10-14 днів (як це часто буває з поїздами у напрямку лінії фронту), система буде м’якшою. Повне повернення діятиме в перші дні після відкриття продажів, а далі сума зменшуватиметься поступово.

Для військових, які купують квитки через застосунок «Армія+», правила залишаються незмінними. Вони можуть здати квиток у будь-який момент до відправлення поїзда і отримати назад 100% вартості через додаток.

В залізничній компанії пояснюють, що такий підхід допоможе боротися з перекупами, для яких здача квитків перед самим відправленням тепер стане збитковою.

Крім того, це має стимулювати людей швидше повертати квитки, якщо плани змінилися. Це дозволить іншим пасажирам викупити вільні місця, а «Укрзалізниці» — отримувати додаткові кошти на відновлення вагонів та інфраструктури, що регулярно страждають від російських обстрілів.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» збільшила кількість жіночих вагонів, зокрема на Одеському напрямку. Продаж квитків у жіночі купе вже відкрито на кілька поїздів із відправленням з 1 травня.

