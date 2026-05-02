«Укрзалізниця» змінює правила повернення квитків: як працюватиме нова прогресивна шкала

«Укрзалізниця» змінила правила повернення квитків: як це працюватиме та що зміниться для миколаївців.

В Україні з 2 травнязмінилися правила повернення залізничних квитків — тепер чим пізніше ви здаєте квиток, тим менше грошей отримуєте назад.

Про це 1 травня повідомила «Укрзалізниця» у соцмережах.

Для більшості рейсів, де продаж відкривається за 20 діб, встановлено наступні умови:

за 15–20 днів до рейсу — повертається 100% суми;

за 10–14 днів — повертається 90–95% суми;

за 5–9 днів — повертається 75% суми;

за 1–4 дні — повертається 50% суми;

менше ніж за добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення — повернуть лише вартість плацкарти (це невелика частина вартості квитка, яка фактично лише резервує місце).

На рейси, де продаж відкривається лише за 10-14 днів (як це часто буває з поїздами у напрямку лінії фронту), система буде м’якшою. Повне повернення діятиме в перші дні після відкриття продажів, а далі сума зменшуватиметься поступово.

Для військових, які купують квитки через застосунок «Армія+», правила залишаються незмінними. Вони можуть здати квиток у будь-який момент до відправлення поїзда і отримати назад 100% вартості через додаток.

В залізничній компанії пояснюють, що такий підхід допоможе боротися з перекупами, для яких здача квитків перед самим відправленням тепер стане збитковою.

Крім того, це має стимулювати людей швидше повертати квитки, якщо плани змінилися. Це дозволить іншим пасажирам викупити вільні місця, а «Укрзалізниці» — отримувати додаткові кошти на відновлення вагонів та інфраструктури, що регулярно страждають від російських обстрілів.

Крім того, це має стимулювати людей швидше повертати квитки, якщо плани змінилися. Це дозволить іншим пасажирам викупити вільні місця, а «Укрзалізниці» — отримувати додаткові кошти на відновлення вагонів та інфраструктури, що регулярно страждають від російських обстрілів.