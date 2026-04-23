Євроколію планують продовжити до Одеси, Києва та Львова

Європейський Союз розглядає можливість розширення залізничної мережі європейського стандарту в Україні. Йдеться про продовження євроколії до Львова, Києва та Одеси, що має покращити транспортне сполучення з країнами ЄС.

Про це повідомила генеральна директорка з питань мобільності та транспорту Єврокомісії Магда Копчинська, передає Forbes.

У Євросоюзі розглядають створення кількох нових залізничних маршрутів. Зокрема, планується безперервне сполучення Польщі з Києвом, а також маршрут через Ужгород, який з’єднає Центральну Європу з півднем України та Одесою.

У Єврокомісії наголошують, що нові інфраструктурні проєкти розробляють з урахуванням безпекових вимог — транспортна система має бути не лише сучасною, а й захищеною.

Після початку повномасштабної війни у 2022 році ЄС розширив транс’європейську транспортну мережу TEN-T, включивши до неї українські напрямки, зокрема маршрути до Одеси. Важливу роль у підтримці експорту відіграли «Шляхи солідарності», які допомогли Україні налагодити логістику після блокування морських портів.

Окрім залізниці, Євросоюз також планує розвивати прикордонну інфраструктуру, внутрішні водні шляхи, морські порти та українські аеропорти після відновлення польотів.

Раніше повідомлялось, що «Укрзалізниця» разом з молдовськими колегами запроваджує тестову поїздку з київського вокзалу до станції «Ревака», що розташована неподалік від міжнародного аеропорту Кишинева.