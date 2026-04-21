 СБУ затримала співробітників ТЦК в Одесі: стрілянина, погоня та підозра у хабарі

В Одесі СБУ зі стріляниною затримала співробітників одного з районних ТЦК, — медіа

В Одесі СБУ затримала працівників ТЦК. Фото: Думська

Вдень 21 квітня Служба безпеки України затримала військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Одесі. Причини офіційно не розголошуються.

Про це повідомили у пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП, пише «Суспільне».

Зазначається, що для з’ясування всіх деталей на місце події виїхало керівництво обласного ТЦК.

«Додаткова інформація буде надана після офіційного уточнення», — повідомили у пресслужбі.

У джерелах СБУ «Суспільному» повідомили, що затримали вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничного. За даними Служби безпеки, вони вимагали 50 тисяч доларів.

Як повідомляє «Думська», затримання співробітників ТЦК на вулиці Балківській супроводжувалося погонею і стріляниною.

«За неофіційною інформацією, їх затримали за підозрою в отриманні хабаря. Один із них, ймовірно, намагався втекти, однак його затримали на радіоринку», — пишуть у медіа.

За даними джерел «Думської», чоловік, у якого вимагали гроші, заздалегідь звернувся до СБУ.

Також ЗМІ повідомляють, що під час затримання у співробітників ТЦК виявили біти, кастети та гроші. Перед цим, за інформацією медіа, вони пересувалися на двох мікроавтобусах і влаштували конфлікт між собою на Михайлівській площі.

Нагадаємо, у Миколаївській області з 2022 по 2026 роки зафіксували 31 випадок протиправних дій щодо військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. При цьому кількість таких інцидентів зростала майже щороку.

Відомо, що в Міністерстві оборони України заявили про масштабну трансформацію всієї системи мобілізації. Керівник Міноборони Михайло Федоров визначив модернізацію ТЦК як один із пріоритетних напрямів роботи, над яким відомство працює безперервно.

Крім цього, у 2025 році та на початку 2026-го територіальні центри комплектування та соціальної підтримки придбали 799 нагрудних відеореєстраторів на загальну суму 3,26 мільйона гривень.

Останні новини про: Одеса

В Одесі ексбухгалтерку засудили до 7 років за фінансові махінації на понад ₴1 млн
Наркотики в мотоциклі: в Одесі затримали кур’єра з канабісом
В Одесі чоловік із ножем погрожував перехожим та поранив підлітка: його затримала поліція
Реклама
Читайте також:
новини
Служба відновлення планує витратити ₴281 млн на ремонт ділянок дороги «Казанка — Снігурівка» на Миколаївщині

Альона Коханчук
новини
Бліндажі та покинута висотка в Миколаєві перетворилися на осередки проживання безхатьків

Таміла Ксьонжик
новини
У Коблевому виділили ₴3,3 млн на ремонт доріг

Альона Коханчук
новини
Наглядова рада та новий директор водоканалу заявили про критичний стан КП через попередніх керівників

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві спиляли 88-річну вербу біля ресторану на Набережній

Аліна Квітко
ВІДЕО

Снігурівка сьогодні: як живе місто за 25 км від фронту

ДЕКЛАРАЦІЯ

Кімнати у Болгарії та акції іноземних компаній: що задекларувала депутат міськради Миколаєва Горбенко

1 година тому

Працівники водоканалу звернулись до мера Сєнкевича: «Підприємство хочуть зруйнувати і продати»

Аліна Квітко

Головне сьогодні