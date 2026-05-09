В Одесі затримали чоловіка, який на замовлення РФ планував убивство офіцера ВМС ЗСУ до річниці 9 травня

В Одесі затримали чоловіка, який на замовлення РФ планував убивство офіцера ВМС ЗСУ.

Служба безпеки України запобігла замаху на високопосадовця Військово-морських сил ЗСУ, який російські спецслужби планували здійснити напередодні 9 травня.

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, російські спецслужби планували використати вбивство офіцера для створення пропагандистського ефекту до 9 травня. Агент мав влаштувати засідку поблизу місця проживання військового і розстріляти його з автомата в момент, коли той перебуватиме за кермом автомобіля.

Спецслужби затримали кілера в Одесі. Викрити його вдалося завдяки роботі на випередження і повідомленню місцевого жителя, який звернувся на гарячу лінію СБУ через підозрілу поведінку невідомого чоловіка.

Затриманим виявився рецидивіст із Донеччини, раніше засуджений за умисне вбивство. За версією слідства, росіяни завербували його через телеграм-канали, де чоловік шукав швидкий заробіток.

Після вербування він прибув до Одеси, орендував квартиру і почав стежити за українським військовим. Зокрема, агент проводив дорозвідку території та визначав місця для майбутньої засідки.

Згодом куратор з Росії передав йому координати схронів зі зброєю. Там фігурант забрав автомат АК-74 та два споряджені магазини. Для прихованого перевезення зброї містом він використовував сумку з подвійним дном.

Під час обшуків правоохоронці вилучили автомат з боєприпасами та мобільний телефон, через який підозрюваний контактував із російським куратором. Наразі чоловіку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада в умовах воєнного стану та незакінчений замах на теракт.

Нині він під вартою. У разі доведення вини затриманому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

