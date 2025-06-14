В Одесі затримали підозрюваного, який планував підірвати військового
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- Альона Коханчук
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21:23, 14 червня, 2025
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Служба безпеки України повідомила про затримання підозрюваного, який за завданням ФСБ Росії готував теракт в Одесі. За даними спецслужби, чоловік планував підірвати українського військового.
Як йдеться в повідомленні СБУ, 31-річний мешканець Одеської області мав встановити вибуховий пристрій з осколковими елементами у житловому кварталі, неподалік дитячого майданчика. Зловмисника затримали на місці злочину — одразу після того, як він заклав вибухівку.
У СБУ повідомили, що підозрюваного завербували через проросійські телеграм-канали, запропонувавши «легкі гроші». Раніше він уже виконав для кураторів одне завдання — підпалив автомобіль ЗСУ, після чого отримав інструкції для більш масштабного теракту.
Мішенню мав стати український офіцер. Вибух планували активувати дистанційно за допомогою мобільного телефону. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, триває слідство.
Нагадаємо, що на Одещині правоохоронці затримали 36-річну мешканку Білгород-Дністровського, яку підозрюють у виготовленні вибухівки для теракту біля будівлі військової служби правопорядку ЗСУ.
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