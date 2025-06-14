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В Одесі затримали підозрюваного, який планував підірвати військового

В Одесі затримали підозрюваного, який планував підірвати військового. Фото: СБУВ Одесі затримали підозрюваного, який планував підірвати військового. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання підозрюваного, який за завданням ФСБ Росії готував теракт в Одесі. За даними спецслужби, чоловік планував підірвати українського військового.

Як йдеться в повідомленні СБУ, 31-річний мешканець Одеської області мав встановити вибуховий пристрій з осколковими елементами у житловому кварталі, неподалік дитячого майданчика. Зловмисника затримали на місці злочину — одразу після того, як він заклав вибухівку.

У СБУ повідомили, що підозрюваного завербували через проросійські телеграм-канали, запропонувавши «легкі гроші». Раніше він уже виконав для кураторів одне завдання — підпалив автомобіль ЗСУ, після чого отримав інструкції для більш масштабного теракту.

Мішенню мав стати український офіцер. Вибух планували активувати дистанційно за допомогою мобільного телефону. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, триває слідство.

В Одесі затримали підозрюваного, який планував підірвати військового. Фото: СБУВ Одесі затримали підозрюваного, який планував підірвати військового. Фото: СБУ
В Одесі затримали підозрюваного, який планував підірвати військового. Фото: СБУВ Одесі затримали підозрюваного, який планував підірвати військового. Фото: СБУ

Нагадаємо, що на Одещині правоохоронці затримали 36-річну мешканку Білгород-Дністровського, яку підозрюють у виготовленні вибухівки для теракту біля будівлі військової служби правопорядку ЗСУ. 

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