 У Миколаєві «PivdenFest» об’єднав локальні бренди та благодійний збір для військових

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Головна Новини Культура 15:50, 05 вересня, 2026

У Миколаєві «PivdenFest» об’єднав локальні бренди та благодійний збір для військових

У Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВІстіУ Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВІсті

У Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «Південь Фест», де можна придбати вироби місцевих брендів, навчитися гончарству, зробити татуювання, випити чаю на церемонії та водночас допомогти військовим. Цьогоріч захід присвятили пам’яті загиблого захисника Вадима Кононенка з позивним «Міл».

Про це пишуть «МикВісті».

Фестиваль зібрав крафтових виробників та локальні бренди з Миколаївщини, Одещини й Херсонщини. Відвідувачам підготували ярмарок, овочеву лавку, книжкову барахолку, дитячі активності, фотозони та вечірній концерт.

Серед активностей — майстер-класи з гончарства, заняття з домедичної допомоги, можливість зробити татуювання та взяти участь у чайній церемонії.

На ярмарку також продають товари, створені дружинами військових, а Миколаївський обласний краєзнавчий музей представив власний мерч.

У Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВістіУ Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВісті
У Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВістіУ Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВісті
У Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВістіУ Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВісті
У Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВістіУ Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВісті

Головна мета фестивалю цього року — благодійна. Організатори збирають 150 тисяч гривень для підрозділу безпілотних систем, де служив Вадим Кононенко.

Захисникам необхідні EcoFlow, портативні монітори, два пульти Radiomaster Boxer та захищений планшет із можливістю підключення Ethernet через хаб.

Організатори зазначають, що хочуть не лише допомогти військовим, а й зберегти пам’ять про Вадима Кононенка — воїна, волонтера, друга та людину, яка за життя допомагала іншим.

У Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВістіУ Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВісті
У Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВістіУ Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВісті
У Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВістіУ Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВісті
У Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВістіУ Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВісті
У Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВістіУ Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВісті
У Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВістіУ Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВісті
У Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВістіУ Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВісті
У Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВістіУ Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВісті
У Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВістіУ Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВісті
У Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВістіУ Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВісті
У Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВістіУ Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВісті
У Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВістіУ Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВісті
У Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВістіУ Миколаєві 5 вересня організували благодійний фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВісті

Читайте також статтю «МикВісті»: «Гранти на відкриття бізнесу та «all inclusive» у центрі підтримки ветеранів: як у Миколаєві допомагають військовим».

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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