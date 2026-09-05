На Миколаївщині російський дрон вдень атакував вантажівку — загинув 40-річний водій

На Миколаївщині внаслідок атаки загинув водій вантажівки, ще двоє людей постраждали. Фото: архів МикВісті

Російські війська вдень 5 вересня атакували Миколаївщину безпілотниками. У Галицинівській громаді дрон влучив у вантажівку — загинув 40-річний водій. Ще двоє чоловіків постраждали в Кривоозерській громаді.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За його словами, ворог спрямував БпЛА типу «Shahed-238» по вантажному автомобілю в Галицинівській громаді. Внаслідок атаки загинув 40-річний водій.

Реклама

Також російський безпілотник атакував Кривоозерську громаду. Там постраждали двоє чоловіків віком 54 та 61 рік.

Одного з них госпіталізували. Його стан — середньої тяжкості. Другий чоловік лікуватиметься амбулаторно. Обом надали необхідну медичну допомогу.

Ще один удар росіяни завдали по Миколаєву. Попередньо, пошкоджені п’ять вантажних автомобілів та два тролейбуси. Постраждалих немає.

4 вересня росіяни кілька разів атакували Миколаївщину

У Миколаєві російські дрони атакували «Епіцентр». Після повторних ударів у торговельному центрі виникли пожежі, будівля зазнала значних пошкоджень. Постраждали 72-річний чоловік та 17-річна дівчина.

Також росіяни вдарили по Куцурубській громаді. У Дмитрівці пошкоджено дах приватного будинку, постраждав 57-річний чоловік.

Поруч із «Епіцентром» розташований Миколаївський зоопарк. За словами його директора Володимира Топчия, тварини не постраждали — під час атаки вони перебували у закритих приміщеннях.