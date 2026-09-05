 Зламав камеру схову та забрав сумку: у Миколаєві затримали 47-річного чоловіка

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Головна Новини Інциденти 17:40, 05 вересня, 2026

Зламав камеру схову та забрав сумку: у Миколаєві затримали 47-річного чоловіка

Зламав камеру схову та вкрав сумку: у Миколаєві затримали чоловіка. Фото: поліція Миколаївської областіЗламав камеру схову та вкрав сумку: у Миколаєві затримали чоловіка. Фото: поліція Миколаївської області

У Миколаєві чоловік пошкодив замок на камері схову в супермаркеті та викрав сумку 70-річної жінки. Там були гроші, ювелірні прикраси та особисті речі. Поліцейські знайшли підозрюваного та частину викраденого майна.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

За даними правоохоронців, жінка залишила сумку в камері схову, поки робила покупки. У цей час чоловік пошкодив замок комірки, забрав речі та зник.

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Поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 47-річний місцевий житель, який уже потрапляв у поле зору правоохоронців через майнові злочини.

Під час затримання у нього вилучили сумку з частиною грошей та ювелірними виробами потерпілої. Після завершення необхідних процедур речі мають повернути власниці.

Чоловіку вже повідомили про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі суд має обрати підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Раніше, у Південноукраїнську 51-річного чоловіка підозрюють у крадіжці мопеда Suzuki. За даними поліції, він відкотив чужий транспорт на сусідню вулицю, щоб сховати. При цьому чоловік уже перебував у розшуку через іншу крадіжку мопеда.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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