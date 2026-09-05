Зламав камеру схову та забрав сумку: у Миколаєві затримали 47-річного чоловіка
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- Аліна КвіткоРепортерка
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У Миколаєві чоловік пошкодив замок на камері схову в супермаркеті та викрав сумку 70-річної жінки. Там були гроші, ювелірні прикраси та особисті речі. Поліцейські знайшли підозрюваного та частину викраденого майна.
Про це повідомили у поліції Миколаївщини.
За даними правоохоронців, жінка залишила сумку в камері схову, поки робила покупки. У цей час чоловік пошкодив замок комірки, забрав речі та зник.
Поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 47-річний місцевий житель, який уже потрапляв у поле зору правоохоронців через майнові злочини.
Під час затримання у нього вилучили сумку з частиною грошей та ювелірними виробами потерпілої. Після завершення необхідних процедур речі мають повернути власниці.
Чоловіку вже повідомили про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Наразі суд має обрати підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває.
Раніше, у Південноукраїнську 51-річного чоловіка підозрюють у крадіжці мопеда Suzuki. За даними поліції, він відкотив чужий транспорт на сусідню вулицю, щоб сховати. При цьому чоловік уже перебував у розшуку через іншу крадіжку мопеда.
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