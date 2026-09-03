На Миколаївщині зіткнулися легковик та мотоцикл: травмувався 16-річний водій

На Миколаївщині зіткнулися легковик та мотоцикл. Фото: Нацполіція

На Миколаївщині у селищі Врадіївка сталася аварія за участю легковика та мотоцикла. Постраждав 16-річний мотоцикліст.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, ДТП сталася вчора, 2 вересня, близько 18:50 на перехресті вулиць Героїв Врадіївщини та Героїв України. Зіткнулися Volkswagen Caddy, яким керувала 35-річна жінка, та мотоцикл Viper ZS200A-3 під керуванням 16-річного хлопця.

Унаслідок аварії мотоцикліст отримав травми й нині перебуває у лікарні. Його 15-річний пасажир не постраждав. Водійка автомобіля також не травмувалася — обоє відмовилися від медичної допомоги.

На Миколаївщині зіткнулися легковик та мотоцикл. Фото: Нацполіція На Миколаївщині зіткнулися легковик та мотоцикл. Фото: Нацполіція

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Стаття передбачає до трьох років обмеження волі та заборону керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини зіткнення. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у неділю, 30 серпня, у Врадіївській громаді, що на Первомайщині, сталася аварія за участю мотоциклістки, внаслідок якого травмувалася водійка та її 5-річний пасажир.