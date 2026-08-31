На Миколаївщині п’яна водійка мотоцикла разом з дитиною потрапила в ДТП

У неділю, 30 серпня, у Врадіївській громаді, що на Первомайщині, сталася аварія за участю мотоциклістки, внаслідок якого травмувалася водійка та її 5-річний пасажир.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, ДТП сталася близько 18:40 на автодорозі «Новомиколаївське — Ковалівка» біля села Богемка.

За даними правоохоронців, 26-річна водійка мотоцикла Forte BS-200 не впоралась із керуванням, виїхала за межі проїзної частини та впала на дорожнє покриття. Внаслідок цього травмувалася водійка та її 5-річний пасажир.

Обох доставили до медичного закладу. Дитина наразі залишається у лікарні.

П’яна водійка мотоцикла разом з дитиною потрапила в ДТП на Миколаївщині. Фото: Нацполіція

Після аварії водійку перевірили на стан сп’яніння. Результат показав 0,6 проміле алкоголю.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що вранці 29 серпня у Галициновому Миколаївського району два мотоцикли зіткнулися з пасажирським автобусом. Травмувалися 14- та 16-річний водії мотоциклів. Обох хлопців забрали до лікарні, старший із них перебуває в реанімації.