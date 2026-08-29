На Миколаївщині двоє підлітків на мотоциклах врізалися в автобус на зупинці: вони у лікарні
-
- Марія ХаміцевичКореспондентка
-
-
Вранці 29 серпня у Галициновому Миколаївського району два мотоцикли зіткнулися з пасажирським автобусом. Травмувалися 14- та 16-річні водії мотоциклів. Обох хлопців забрали до лікарні, старший із них перебуває в реанімації.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Аварія сталася близько 06:50 на проспекті Миру. За попередніми даними, автобус під керуванням 68-річного водія зупинився на зупинці. У цей момент два мотоцикли зіткнулися з автобусом.
14-річний та 16-річний водії отримали травми різного ступеня тяжкості. 16-річного хлопця госпіталізували до реанімації, 14-річний перебуває у стаціонарному відділенні.
Поліція з’ясовує всі обставини аварії. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.
Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві водій вантажівки Scania збив велосипедиста. Чоловіка госпіталізували. Аварія сталася 25 серпня близько 18:10 на Південнобузькому мосту. За попередніми даними поліції, 51-річний водій вантажівки не дотримався безпечного інтервалу та збив велосипедиста.
Останні новини про: ДТП
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.