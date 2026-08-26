У Миколаєві на мосту вантажівка збила велосипедиста, чоловік у лікарні
-
- Світлана ІванченкоКореспондентка
-
-
У Миколаєві водій вантажівки Scania збив 63-річного велосипедиста. Чоловіка госпіталізували.
Про це повідомили в Нацполіції.
Зазначається. що аварія сталася 25 серпня близько 18:10 на Південнобузькому мосту. За попередніми даними поліції, 51-річний водій вантажівки не дотримався безпечного інтервалу та збив велосипедиста. Його медики доставили до лікарні.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі слідчі встановлюють усі обставини аварії.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві водійка Nissan наїхала на жінку, яка переходила дорогу.
Останні новини про: Миколаїв
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.