 У Миколаєві на мосту вантажівка збила велосипедиста, чоловік у лікарні

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Головна Новини Інциденти 13:51, 26 серпня, 2026

У Миколаєві на мосту вантажівка збила велосипедиста, чоловік у лікарні

а мосту у Миколаєві вантажівка збила велосипедиста. Фото: Нацполіціяа мосту у Миколаєві вантажівка збила велосипедиста. Фото: Нацполіція

У Миколаєві водій вантажівки Scania збив 63-річного велосипедиста. Чоловіка госпіталізували.

Про це повідомили в Нацполіції.

Зазначається. що аварія сталася 25 серпня близько 18:10 на Південнобузькому мосту. За попередніми даними поліції, 51-річний водій вантажівки не дотримався безпечного інтервалу та збив велосипедиста. Його медики доставили до лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі слідчі встановлюють усі обставини аварії.

а мосту у Миколаєві вантажівка збила велосипедиста. Фото: Нацполіціяа мосту у Миколаєві вантажівка збила велосипедиста. Фото: Нацполіція

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві водійка Nissan наїхала на жінку, яка переходила дорогу.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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