У Вознесенському районі легковик злетів з дороги: постраждали водійка та пасажирка
-
- Альона КоханчукРепортерка
-
-
У Вознесенському районі 15 вересня сталася ДТП, у якій травмувалися дві жінки.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Аварія сталася близько 8:20 на автодорозі Р-75 «Тимкове — Балта — Первомайськ — Доманівка — Олександрівка».
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
За попередніми даними поліції, 52-річна водійка автомобіля ЗАЗ Таврія-Пікап, яка їхала у напрямку селища Забара, не впоралася з керуванням. Машина виїхала за межі дороги, з’їхала в кювет і зіткнулася з деревом.
Унаслідок ДТП травмувалися водійка та її 76-річна пасажирка. Обох жінок госпіталізували.
Слідчі попередньо кваліфікували подію за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
Поліція встановлює причини та всі обставини аварії.
Нагадаємо, що у Миколаєві вранці 15 вересня легковик Nissan Leaf зіткнувся з велосипедисткою. 57-річну жінку з травмами госпіталізували до лікарні.
Останні новини про: ДТП
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.