У Вознесенському районі легковик злетів з дороги: постраждали водійка та пасажирка

У Вознесенському районі автомобіль з’їхав у кювет і врізався в дерево. Фото: поліція Миколаївщини

У Вознесенському районі 15 вересня сталася ДТП, у якій травмувалися дві жінки.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Аварія сталася близько 8:20 на автодорозі Р-75 «Тимкове — Балта — Первомайськ — Доманівка — Олександрівка».

За попередніми даними поліції, 52-річна водійка автомобіля ЗАЗ Таврія-Пікап, яка їхала у напрямку селища Забара, не впоралася з керуванням. Машина виїхала за межі дороги, з’їхала в кювет і зіткнулася з деревом.

Унаслідок ДТП травмувалися водійка та її 76-річна пасажирка. Обох жінок госпіталізували.

Слідчі попередньо кваліфікували подію за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Поліція встановлює причини та всі обставини аварії.

У Вознесенському районі автомобіль з’їхав у кювет і врізався в дерево. Фото: поліція Миколаївщини

У Вознесенському районі автомобіль з’їхав у кювет і врізався в дерево. Фото: поліція Миколаївщини

Нагадаємо, що у Миколаєві вранці 15 вересня легковик Nissan Leaf зіткнувся з велосипедисткою. 57-річну жінку з травмами госпіталізували до лікарні.