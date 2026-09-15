У Миколаєві пару засудили за продаж новонародженої дитини за $10 тис.

У Миколаєві пару засудили за продаж новонародженої дитини за $10 тисяч. Фото: ілюстративне фото прокуратури

У Миколаєві 39-річного чоловіка та 22-річну жінку засудили до 10 та 11 років ув’язнення за продаж власної новонародженої дитини за 10 тисяч доларів.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Прокурор Ірина Легета розповіла, що у листопаді 2025 року до правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що мешканці Миколаєва планують продати власну дитину. Надалі її залучили до проведення негласних слідчих дій.

Ще під час вагітності жінка та її співмешканець, який є батьком дитини, отримали частину домовленої суми. Спочатку їм передали 5 тисяч гривень, а потім ще 3 тисячі гривень. Отримання грошей вони підтвердили письмовими розписками.

Дитина народилася 1 січня 2026 року. Вже наступного дня, 2 січня, батьки передали новонароджену дитину «покупцю» та отримали 10 тисяч доларів. Після цього їх затримали правоохоронці.

У прокуратурі також зазначили, що раніше і матір, і батька вже позбавляли батьківських прав.

Суд визнав їх винними у торгівлі малолітньою дитиною, вчиненій батьками за попередньою змовою. Матір засудили до 11 років позбавлення волі, батька — до 10 років.

— Люди, що мали стати захистом та підтримкою для дитини, стали джерелом загрози для неї. Цим вироком суд підтвердив, що дитина — не товар, а відповідальність за торгівлю дітьми є суворою та невідворотною, — зазначила Ірина Легета.

Наразі дитині надали статус постраждалої від торгівлі людьми та призначили опікуна.

Нагадаємо, що напочатку року двоє мешканців Миколаєва — 21-річна жінка та її 38-річний співмешканець намагались за 10 тисяч доларів продати свою новонароджену дитину. А у травні минулого року на Сумщині поліція затримала жінку, яка намагалась продати власну новонароджену доньку за 30 тисяч доларів. За такі дії їй загрожує до 15 тюрми.