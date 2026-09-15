 У Миколаєві пару засудили за продаж новонародженої дитини за $10 тис.

  • вівторок

    15 вересня, 2026

  • 18.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 15 вересня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 18.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Правосуддя 18:22, 15 вересня, 2026

У Миколаєві пару засудили за продаж новонародженої дитини за $10 тис.

У Миколаєві пару засудили за продаж новонародженої дитини за $10 тисяч. Фото: ілюстративне фото прокуратуриУ Миколаєві пару засудили за продаж новонародженої дитини за $10 тисяч. Фото: ілюстративне фото прокуратури

У Миколаєві 39-річного чоловіка та 22-річну жінку засудили до 10 та 11 років ув’язнення за продаж власної новонародженої дитини за 10 тисяч доларів.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Прокурор Ірина Легета розповіла, що у листопаді 2025 року до правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що мешканці Миколаєва планують продати власну дитину. Надалі її залучили до проведення негласних слідчих дій.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Ще під час вагітності жінка та її співмешканець, який є батьком дитини, отримали частину домовленої суми. Спочатку їм передали 5 тисяч гривень, а потім ще 3 тисячі гривень. Отримання грошей вони підтвердили письмовими розписками.

Дитина народилася 1 січня 2026 року. Вже наступного дня, 2 січня, батьки передали новонароджену дитину «покупцю» та отримали 10 тисяч доларів. Після цього їх затримали правоохоронці.

У прокуратурі також зазначили, що раніше і матір, і батька вже позбавляли батьківських прав.

Суд визнав їх винними у торгівлі малолітньою дитиною, вчиненій батьками за попередньою змовою. Матір засудили до 11 років позбавлення волі, батька — до 10 років.

— Люди, що мали стати захистом та підтримкою для дитини, стали джерелом загрози для неї. Цим вироком суд підтвердив, що дитина — не товар, а відповідальність за торгівлю дітьми є суворою та невідворотною, — зазначила Ірина Легета.

Наразі дитині надали статус постраждалої від торгівлі людьми та призначили опікуна.

Нагадаємо, що напочатку року двоє мешканців Миколаєва — 21-річна жінка та її 38-річний співмешканець намагались за 10 тисяч доларів продати свою новонароджену дитину. А у травні минулого року на Сумщині поліція затримала жінку, яка намагалась продати власну новонароджену доньку за 30 тисяч доларів. За такі дії їй загрожує до 15 тюрми.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

За три місяці після обшуків силовики вручили підозру у розтраті ₴2,2 млн директору станції переливання крові у Миколаєві
СБУ і прокуратура викрили схему виготовлення і продажу фальсифікованого препарату для схуднення — обшуки були і у Миколаєві
Командира підрозділу РФ судитимуть за катування цивільного на Миколаївщині
Реклама
Читайте також:
новини
«Загроза життю та здоров'ю», — міськрада Південноукраїнська просить владу не закривати пологові відділення у громадах

Юлія Лук’яненко
новини
Верховна Рада звільнила генпрокурора Кравченка

Юлія Лук’яненко
новини
Сєнкевич доручив якнайшвидше підготувати ділянки під модульні будинки для переселенців у Миколаєві

Альона Коханчук
новини
Підлітки збираються в аварійній будівлі під Миколаєвом, попри заборону

Юлія Лук’яненко
новини
У Єланці депутати відклали питання проєктування мереж для підведення води

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

Командира підрозділу РФ судитимуть за катування цивільного на Миколаївщині
СБУ і прокуратура викрили схему виготовлення і продажу фальсифікованого препарату для схуднення — обшуки були і у Миколаєві
За три місяці після обшуків силовики вручили підозру у розтраті ₴2,2 млн директору станції переливання крові у Миколаєві

Монтавон звільнилася з наглядової ради водоканалу: обов'язкове декларування створило ризики для її родини

Начальнику полігону ТПВ у Миколаєві вручили підозру через забруднення повітря: збитки — понад ₴700 тис.

6 годин тому

Підлітки збираються в аварійній будівлі під Миколаєвом, попри заборону

Головне сьогодні