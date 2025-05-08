На Сумщині жінка намагалась продати немовля за $30 тис.: її затримала поліція
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- Світлана Іванченко
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22:20, 08 травня, 2025
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На Сумщині поліція затримала жінку, яка намагалась продати власну новонароджену доньку за 30 тисяч доларів. За такі дії їй загрожує до 15 тюрми.
Про це повідомили у Нацполіції.
Правоохоронці встановили, що жінка ще на пізньому терміні вагітності почала активно шукати охочих «придбати» її майбутню дитину.
Зазначається, що після народження дівчинки 1 травня вона домовилася про продаж немовляти мешканцеві Білопільської громади, запропонувавши оформлення фіктивного батьківства. Спочатку вона отримала завдаток одна тисяча доларів. Під час передачі основної частини суми її затримали.
Наразі поліція, під процесуальним керівництвом прокуратури, вирішує питання щодо оголошення підозри за статтею про торгівлю людьми. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що на Івано-Франківщині затримали батька-вихователя одного з дитячих будинків сімейного типу з Херсонщини. Чоловіка підозрюють у сексуальному насильства над вихованками.
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