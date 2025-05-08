На Сумщині жінка намагалась продати немовля за $30 тис.: її затримала поліція

На Сумщині затримали жінку, яка намагалася продати свою дитину. Фото: Нацполіція

На Сумщині поліція затримала жінку, яка намагалась продати власну новонароджену доньку за 30 тисяч доларів. За такі дії їй загрожує до 15 тюрми.

Про це повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що жінка ще на пізньому терміні вагітності почала активно шукати охочих «придбати» її майбутню дитину.

Зазначається, що після народження дівчинки 1 травня вона домовилася про продаж немовляти мешканцеві Білопільської громади, запропонувавши оформлення фіктивного батьківства. Спочатку вона отримала завдаток одна тисяча доларів. Під час передачі основної частини суми її затримали.

Гроші у справі щодо жінки, яка намагалася продати свою дитину. Фото: Нацполіція На Сумщині затримали жінку, яка намагалася продати свою дитину. Фото: Нацполіція

Наразі поліція, під процесуальним керівництвом прокуратури, вирішує питання щодо оголошення підозри за статтею про торгівлю людьми. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що на Івано-Франківщині затримали батька-вихователя одного з дитячих будинків сімейного типу з Херсонщини. Чоловіка підозрюють у сексуальному насильства над вихованками.