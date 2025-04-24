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Поліція затримала батька сімейного будинку з Херсонщини, його підозрюють у ґвалтуванні вихованок

Чоловік погрожує жінці. Ілюстративне фото: ShutterstockЧоловік погрожує жінці. Ілюстративне фото: Shutterstock

На Івано-Франківщині затримали батька-вихователя одного з дитячих будинків сімейного типу з Херсонщини. Чоловіка підозрюють у сексуальному насильства над вихованками.

Про це повідомили у Нацполіції.

Зазначається, що 48-річний підозрюваний має дружину та двох власних синів. Будинок сімейного типу створили у 2008 році у Бериславському районі на Херсонщині. З того часу впродовж кількох років дівчата піддавалися розбещуванню та ґвалтуванню. Наразі відомо про трьох дівчат, які постраждали від дій прийомного батька. Наймолодшій з них — усього 10 років. 

«Робив він це як на території будинку, так і в безлюдних місцях, куди вивозив дівчат. В однієї з них розвинулися психічні розлади. Нині відомо про трьох потерпілих, але їх може бути більше», — йдеться в повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення родина евакуювалася на Івано-Франківщину, де і затримали чоловіка. Наразі з дитячого будинку забрали десять вихованців, серед яких, п'ять дівчат. Після проведення лікарських оглядів діти пройдуть психологічну реабілітацію.

Поліція розпочала кримінальне провадження про сексуальне насильство та розбещення неповнолітніх. Підозрюваному обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми.

Нагадаємо, що на Одещині засудили 49-річного чоловіка до десяти років позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої дівчини.

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