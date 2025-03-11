Жителя Одещини увʼязнили до 10 років за зґвалтування 14-річної дівчини

На Одещини увʼязнили чоловіка до 10 років за зґвалтування неповнолітньої. Ілюстраційне фото: Fotolia

На Одещині засудили 49-річного чоловіка до 10 років позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої дівчини.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, інцидент стався наприкінці вересня 2024 року. Чоловік, перебуваючи в лісосмузі поблизу залізничної платформи на території Роздільнянського району, помітив 14-річну дівчину, яка збирала горіхи.

«Скориставшись безпорадним станом дівчини, він наздогнав її та, застосувавши фізичне насильство, зґвалтував», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Основою обвинувачення стали показання постраждалої дитини.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Миколаївщині засудили на 10 років тюрми 23-річного мешканця селища Березанка за зґвалтування неповнолітньої дівчини та утримання двох людей.