10 років тюрми отримав мешканець Миколаївщини за зґвалтування 15-річної дівчини та утримання людей
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- Марія Хаміцевич
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11:00, 12 лютого, 2025
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На Миколаївщині засудили на 10 років тюрми 23-річного мешканця селища Березанка за зґвалтування неповнолітньої дівчини та утримання двох людей.
Як повідомили у Національній поліції Миколаївської області, це сталась у липні 2021 року. Тоді до поліції звернулась 15-річна дівчина, яка повідомила, що до її помешкання увірвався колишній хлопець.
За словами дівчини, погрожуючи ножем, тоді ще 20-річний хлопець, її звʼязав і зґвалтував. Також погрозами змусив мовчати і 74-річну бабусю дівчини, яка на момент скоєння злочину перебувала в оселі.
Згодом його затримали. Під час судового засідання хлопець свою вину не визнавав, зазначили у Миколаївській обласній прокуратурі. Однак вироком Березанського районного суду його визнано винним за частиною 3 статті 152, частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що мешканця Вознесенського району обвинувачують у зґвалтуванні 15-річної дівчини. Слідство встановило, що 35-річний чоловік неодноразово вчиняв дії сексуального характеру стосовно 15-річної падчерки.
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