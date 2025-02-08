Жителя Миколаївщини судитимуть за зґвалтування 15-річної дівчини
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- Даріна Мельничук
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13:17, 08 лютого, 2025
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Мешканця Вознесенського району обвинувачують у зґвалтуванні 15-річної дівчини.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
Слідство встановило, що 35-річний чоловік, у серпні 2024 року в одному з сіл Вознесенського району, неодноразово, вчиняв дії сексуального характеру стосовно 15-річної падчерки.
Вознесенська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України. Чоловіку обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Йому загрожує від 7 до 12 років увʼязнення.
Наагдаємо, правоохоронці затримали 26-річного жителя Миколаєва за підозрою у вчиненні насильницьких дій відносно 19-річної дівчини. Йому загрожує до 5 років увʼязнення.
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