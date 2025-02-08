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Жителя Миколаївщини судитимуть за зґвалтування 15-річної дівчини

Ілюстраційне фото: FotoliaМешканця Вознесенщини судитимуть за зґвалтування 15-річної дівчини. Ілюстраційне фото: Fotolia

Мешканця Вознесенського району обвинувачують у зґвалтуванні 15-річної дівчини.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що 35-річний чоловік, у серпні 2024 року в одному з сіл Вознесенського району, неодноразово, вчиняв дії сексуального характеру стосовно 15-річної падчерки.

Вознесенська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України. Чоловіку обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Йому загрожує від 7 до 12 років увʼязнення.

Наагдаємо, правоохоронці затримали 26-річного жителя Миколаєва за підозрою у вчиненні насильницьких дій відносно 19-річної дівчини. Йому загрожує до 5 років увʼязнення.

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