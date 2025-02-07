Жителя Миколаєва підозрюють у зґвалтуванні 19-річної дівчини
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
19:55, 07 лютого, 2025
-
Правоохоронці затримали 26-річного жителя Миколаєва за підозрою у вчиненні насильницьких дій відносно 19-річної дівчини. Йому загрожує до 5 років увʼязнення.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
Зазначається, що 6 лютого до відділення поліції звернулася 19-річна мешканка Миколаєва із заявою про те, що її зґвалтував знайомий.
За її словами, напередодні ввечері до неї у гості прийшов товариш та із застосуванням фізичної сили вчиняв відносно неї насильницькі дії. Пізніше покинув її помешкання.
Поліцейські затримали 26-річного миколаївця за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 1 статті 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування». Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Вознесенську 19-річного хлопця увʼязнили до 7 років за зґвалтування 15-річної дівчини.
Останні новини про: Поліція Миколаївщини