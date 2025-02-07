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Жителя Миколаєва підозрюють у зґвалтуванні 19-річної дівчини

Жителя Миколаєва підозрюють у зґвалтуванні 19-річної дівчини. Ілюстраційне фото: Корреспондент.netЖителя Миколаєва підозрюють у зґвалтуванні 19-річної дівчини. Ілюстраційне фото: Корреспондент.net

Правоохоронці затримали 26-річного жителя Миколаєва за підозрою у вчиненні насильницьких дій відносно 19-річної дівчини. Йому загрожує до 5 років увʼязнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що 6 лютого до відділення поліції звернулася 19-річна мешканка Миколаєва із заявою про те, що її зґвалтував знайомий.

За її словами, напередодні ввечері до неї у гості прийшов товариш та із застосуванням фізичної сили вчиняв відносно неї насильницькі дії. Пізніше покинув її помешкання.

Поліцейські затримали 26-річного миколаївця за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 1 статті 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування». Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Вознесенську 19-річного хлопця увʼязнили до 7 років за зґвалтування 15-річної дівчини. 

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