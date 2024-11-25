  • понеділок

    25 листопада, 2024

  • -0.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 25 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • -0.8° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Жителя Вознесенську засудили до 7 років за зґвалтування 15-річної дівчини

На Миколаївщині засудили 19-річного хлопця за зґвалтування 15-річної дівчини. Ілюстраційне фотоНа Миколаївщині засудили 19-річного хлопця за зґвалтування 15-річної дівчини. Ілюстраційне фото

У Вознесенську Миколаївської області 19-річного хлопця увʼязнили до 7 років за зґвалтування 15-річної дівчини. 

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що у квітні 2024 року на березі річки Мертвовід у Вознесенську засуджений зґвалтував 15-річну дівчину. 

Суд визнав винним та засудив до 7 років 6 місяців позбавлення волі 19-річного жителя Вознесенську за зґвалтування неповнолітньої особи, що передбачає частина 3 статті 152 Кримінального кодексу України.

До вироку суду засуджений перебував під вартою. 

Нагадаємо, правоохоронці ідентифікували та повідомили про підозру військовослужбовцю російської армії, який під час окупації Херсонщині зґвалтував неповнолітню дівчину

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

Баштанська прокуратура повернула громаді ландшафтний заказник: орендар використовував ділянку незаконно
Вбив знайомого кухонним ножем: на Миколаївщині підозрюваного взяли під варту
У Миколаєві затримали працівника облтеплоенерго за підозрою у «зливанні» інформації росіянам
Реклама

Читайте також:

новини

Офлайн-навчання в Миколаївському морському ліцеї можуть відновити з початку 2025 року

Аліна Квітко
новини

До комунальної власності Миколаєва планують передати два заклади профтехосвіти

Аліна Квітко
новини

У Коблевому розірвали договір на ремонт харчоблоку в ліцеї: шукають нового підрядника

Альона Коханчук
новини

На охорону покинутого кінотеатру «Іскра» в Миколаєві щорічно витрачають майже пів мільйона гривень

Аліса Мелік-Адамян
новини

Табунщик пояснив, звідки взялись гроші на утримання його новообраних заступників

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

У Миколаєві затримали працівника облтеплоенерго за підозрою у «зливанні» інформації росіянам
Вбив знайомого кухонним ножем: на Миколаївщині підозрюваного взяли під варту
Баштанська прокуратура повернула громаді ландшафтний заказник: орендар використовував ділянку незаконно

Графік відключень світла у Миколаєві та області 26 листопада

У Коблевому розірвали договір на ремонт харчоблоку в ліцеї: шукають нового підрядника

3 години тому

Офлайн-навчання в Миколаївському морському ліцеї можуть відновити з початку 2025 року

Головне сьогодні