Жителя Вознесенську засудили до 7 років за зґвалтування 15-річної дівчини
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- Даріна Мельничук
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18:45, 25 листопада, 2024
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У Вознесенську Миколаївської області 19-річного хлопця увʼязнили до 7 років за зґвалтування 15-річної дівчини.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
Зазначається, що у квітні 2024 року на березі річки Мертвовід у Вознесенську засуджений зґвалтував 15-річну дівчину.
Суд визнав винним та засудив до 7 років 6 місяців позбавлення волі 19-річного жителя Вознесенську за зґвалтування неповнолітньої особи, що передбачає частина 3 статті 152 Кримінального кодексу України.
До вироку суду засуджений перебував під вартою.
Нагадаємо, правоохоронці ідентифікували та повідомили про підозру військовослужбовцю російської армії, який під час окупації Херсонщині зґвалтував неповнолітню дівчину.
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