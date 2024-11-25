Жителя Вознесенську засудили до 7 років за зґвалтування 15-річної дівчини

На Миколаївщині засудили 19-річного хлопця за зґвалтування 15-річної дівчини. Ілюстраційне фото

У Вознесенську Миколаївської області 19-річного хлопця увʼязнили до 7 років за зґвалтування 15-річної дівчини.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що у квітні 2024 року на березі річки Мертвовід у Вознесенську засуджений зґвалтував 15-річну дівчину.

Суд визнав винним та засудив до 7 років 6 місяців позбавлення волі 19-річного жителя Вознесенську за зґвалтування неповнолітньої особи, що передбачає частина 3 статті 152 Кримінального кодексу України.

До вироку суду засуджений перебував під вартою.

Нагадаємо, правоохоронці ідентифікували та повідомили про підозру військовослужбовцю російської армії, який під час окупації Херсонщині зґвалтував неповнолітню дівчину.