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Правоохоронці ідентифікували російського бійця, його підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої на Херсонщині

Російського бійця підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої на Херсонщині. Фото: пресслужба ГенпрокурораРосійського бійця підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої на Херсонщині. Фото: пресслужба Генпрокурора

Правоохоронці ідентифікували та повідомили про підозру військовослужбовцю російської армії, який під час окупації Херсонщині зґвалтував неповнолітню дівчину. 

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України

Зазначається, що підозрюваний є військовослужбовцем 109 стрілецького полку мобілізаційного резерву 1 армійського корпусу 8 загальновійськової армії Південного військового округу РФ.

Слідчі встановили, що в березні 2022 року підозрюваний, разом з іншими російськими військовими, увійшов до одного з приватних будинків, де переховувалися місцеві жителі з дітьми.

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Підозрюваний увійшов до однієї з кімнат, де знаходились неповнолітня дівчина та її сестри. Він наказав дівчині піти за ним до іншої кімнати будинку та повністю роздягнутись. Отримавши відмову від потерпілої, він погрожував їй вбивством та зґвалтуванням іншими військовослужбовцями країни-агресора. Застосовуючи фізичну силу, військовий зґвалтував дівчину. 

Злочин кваліфіковано за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України («Порушення законів та звичаїв війни»). Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялось, що поліція завершила розслідування справи проти бойовика «ДНР», який під час окупації правобережної частини Херсонщини разом із спільником знущався над місцевою жителькою та зґвалтував її. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що російському військовослужбовцю 126-ї окремої бригади берегової оборони РФ, який зґвалтував неповнолітню дівчину на Херсонщині, повідомили про підозру.

 

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