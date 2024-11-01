Бойовика «ДНР» судитимуть за зґвалтування жительки Херсонщини: справу скерували до суду

Фото: відділ комунікації поліції Херсонської області

Поліція завершила розслідування справи проти бойовика «ДНР», який під час окупації правобережної частини Херсонщини разом із спільником знущався над місцевою жителькою та зґвалтував її. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області.

У відомстві зазначили, що у серпні 2022 року погрожуючи жінці зброєю, зловмисники намагалися отримати від неї інформацію про місцевих учасників АТО та осіб, які могли передавати українським військовим координати техніки російській армії.

Коли жінка відмовилася надати інформацію, основний фігурант двічі вистрелив в її бік і, під загрозою розстрілу, зґвалтував її.

Поліцейським вдалося встановити особу зловмисника — це 48-річний житель Дебальцевого, раніше судимий, який на той час служив рядовим у «109 стрілецькому полку ДНР».

Йому заочно повідомили про підозру за нелюдське поводження та сексуальне насильство, що є порушенням законів війни. Обвинувальний акт затвердила обласна прокуратура, і тепер справу передали до суду. Бойовику загрожує від 8 до 12 років ув'язнення.

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