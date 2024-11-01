  • пʼятниця

    1 листопада, 2024

  • 15.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 15.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Бойовика «ДНР» судитимуть за зґвалтування жительки Херсонщини: справу скерували до суду

Фото: відділ комунікації поліції Херсонської областіФото: відділ комунікації поліції Херсонської області

Поліція завершила розслідування справи проти бойовика «ДНР», який під час окупації правобережної частини Херсонщини разом із спільником знущався над місцевою жителькою та зґвалтував її. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області.

У відомстві зазначили, що у серпні 2022 року погрожуючи жінці зброєю, зловмисники намагалися отримати від неї інформацію про місцевих учасників АТО та осіб, які могли передавати українським військовим координати техніки російській армії.

Коли жінка відмовилася надати інформацію, основний фігурант двічі вистрелив в її бік і, під загрозою розстрілу, зґвалтував її. 

Поліцейським вдалося встановити особу зловмисника — це 48-річний житель Дебальцевого, раніше судимий, який на той час служив рядовим у «109 стрілецькому полку ДНР».

Йому заочно повідомили про підозру за нелюдське поводження та сексуальне насильство, що є порушенням законів війни. Обвинувальний акт затвердила обласна прокуратура, і тепер справу передали до суду. Бойовику загрожує від 8 до 12 років ув'язнення.

Раніше повідомлялось, що у Вознесенському районі Миколаївської області поліцейські затримали 47-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 28-річної жінки

Раніше повідомлялось, що на Київщині пʼяний батько зґвалтував 15-річну доньку, його взяли під варту.

Нагадаємо, що російському військовослужбовцю 126-ї окремої бригади берегової оборони РФ, який зґвалтував неповнолітню дівчину на Херсонщині, повідомили про підозру.

Як повідомлялось, жителя Прикарпаття, який зґвалтував та вбив 9-річну дитину, засудили до довічного ув'язнення.

 

Останні новини про: Війна в Україні

Росія з FPV-дрона атакувала село на Миколаївщині: пошкоджено будинок
На Херсонщині через російські удари загинула одна людина, ще 13 поранені
Росія вдарила по пожежній частині на Одещині: постраждали рятувальники

Читайте також:

новини

Сєнкевич не бачить розвитку Миколаєва без податкових пільг від держави: «Ми зона ризику»

Олена Козубовська
новини

В бюджеті Миколаївщини немає коштів на реставрацію фасаду музичного коледжу, — ОВА

Юлія Бойченко
новини

Адвокатам відмовили у заяві про відвід миколаївського судді Алєйнікова, який вихваляв Богомяткова за службу в ЗСУ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутати Миколаївської облради від усіх партій проголосували за «план перемоги» Зеленського: список

Аліса Мелік-Адамян
новини

На підтримку «плану перемоги» Зеленського голосували депутати від усіх партій в міськраді: список

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

Росія вдарила по пожежній частині на Одещині: постраждали рятувальники
На Херсонщині через російські удари загинула одна людина, ще 13 поранені
Росія з FPV-дрона атакувала село на Миколаївщині: пошкоджено будинок

«Зруйнований часом», — у центрі Миколаєва зникає історична будівля музколеджу

Депутати Миколаївської облради від усіх партій проголосували за «план перемоги» Зеленського: список

1 година тому

Сєнкевич не бачить розвитку Миколаєва без податкових пільг від держави: «Ми зона ризику»

Олена Козубовська

Головне сьогодні