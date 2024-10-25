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На Миколаївщині поліцейські затримали підозрюваного у зґвалтуванні

На Миколаївщині поліцейські затримали підозрюваного у зґвалтуванні. Фото ілюстративне з відкритих джерелНа Миколаївщині поліцейські затримали підозрюваного у зґвалтуванні. Фото ілюстративне з відкритих джерел

У Вознесенському районі Миколаївської області поліцейські затримали 47-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 28-річної жінки. 

Про це повідомили у Вознесенському районному управлінні поліції.

24 жовтня потерпіла звернулася до відділку поліції із заявою про те, що її зґвалтував знайомий односелець. За її словами, нападник, перебуваючи у нетверезому стані, прийшов до її будинку, застосував фізичну силу і вчинив насильницькі дії.

Наразі слідчі призначили проведення необхідних експертиз. 

 Поліція затримала підозрюваного, який раніше притягувався до відповідальності за майнові злочини. За погодженням із прокуратурою йому оголосили підозру за частиною 1 статті 152 КК України «Зґвалтування», яка передбачає до п’яти років ув’язнення. 

Нині суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялось, що на Київщині пʼяний батько зґвалтував 15-річну доньку, його взяли під варту.

Нагадаємо, що російському військовослужбовцю 126-ї окремої бригади берегової оборони РФ, який зґвалтував неповнолітню дівчину на Херсонщині, повідомили про підозру.

Як повідомлялось, жителя Прикарпаття, який зґвалтував та вбив 9-річну дитину, засудили до довічного ув'язнення.

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