«Гідравлічні випробування», — у Миколаївській ТЕЦ відповіли на скаргу жителів про виток води у котловані

Жителі поскаржилися на виток води на теплотрасі, яку ремонтує ТЕЦ. Фото: Ольга Горбаль

У місцях, де Миколаївська ТЕЦ проводить ремонт мереж опалення і є розриті ділянки, може тимчасово витікати вода. Це відбувається через гідравлічні випробування.

Про це розповіла комунікаційниця ТЕЦ у коментарі «МикВісті», відповідаючи на скаргу жителів.

Нагадаємо, миколаївці звернулися з приводу витоку води по вул. Новосельській ріг вул. Лоренца Юстуса (Сидорчука): у розритому котловані наприкінці минулого тижня почала витікати вода. Після звернення представники ТЕЦ встановили хомут на трубі, але знов виник виток. Жителі розповіли, що намагалися звернутися до тепловиків, але їм не відповіли. Тому вода текла і протягом вихідних.

У Миколаївській ТЕЦ прокоментували ситуацію лише в цілому: вони проводять гідравлічні випробування тепломереж.

«Під час випробувань у мережах підвищується тиск, тому на окремих ділянках, зокрема в місцях відкритих котлованів, можливі тимчасові витоки води. Фахівці ТЕЦ контролюють стан мереж та оперативно реагують на виявлені пошкодження», — повідомили у ТЕЦ.

Втім, жителі вул. Новосельської зауважили, що протягом всього цього часу вода продовжує витікати та підмиває ґрунт, через що можуть утворитися провали.

Ремонти Миколаївської ТЕЦ

Нагадаємо, Миколаївська ТЕЦ звітувала про початок відновлення асфальту по вулиці Павла Скоропадського (Адмірала Макарова), де проводили ремонт.

Раніше через ремонт теплотраси рух на вулиці Скоропадського на ділянці від Маріупольської до Соборної організували у двосторонньому режимі. Проїзд далі, до перетину з Героїв Рятувальників, був заблокований через розриття. Через це частина водіїв почала залишати автомобілі на пішохідній частині Соборної. Патрульні повідомляли «МикВісті», що регулярно фіксували такі порушення та штрафували водіїв.

Зокрема, 1 вересня патрульні винесли постанови на водіїв, які порушили вимоги дорожніх знаків. Штраф за таке порушення становить 340 гривень.

На апаратній нараді мер Олександр Сєнкевич розкритикував ТЕЦ за пошкодження «зеленого паркану» на пр. Богоявленському, де ремонтують теплотрасу. Міський голова назвав це варварством.