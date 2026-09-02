Водії перетворили Соборну в Миколаєві на парковку: поліція штрафує порушників

Соборна замість парковки: через перекриття Скоропадського водії залишають авто на пішохідній зоні. Скриншот

У центрі Миколаєва через ремонт теплотраси на вулиці Павла Скоропадського (колишня Адмірала Макарова) водії почали залишати автомобілі просто на пішохідній частині Соборної. Патрульні регулярно приїжджають на місце та штрафують порушників.

Відповідне відео до редакції «МикВісті» надіслали читачі.

Рух на ділянці вулиці Скоропадського від Маріупольської до Соборної тимчасово організували у двосторонньому режимі. Водночас проїзд далі вулицею, до перетину з Героїв Рятувальників, заблокований через розриття .

У результаті водії, які доїжджають до перекритої ділянки, змушені розвертатися. Частина з них при цьому заїжджає на Соборну та залишає автомобілі на пішохідній зоні.

Речник патрульної поліції Миколаївщини Віталій Душко у коментарі «МикВісті» розповів, що такі порушення фіксують регулярно.

— Чіткої статистики надати не можу, але такі випадки відбуваються із завидною регулярністю. Після перекриття Скоропадського водії, які доїжджають до перехрестя, розвертаються або паркуються на Соборній. Якщо ми приїжджаємо на місце та бачимо правопорушення, то оформлюємо його, – сказав він.

За словами Віталія Душка, під час аналогічного ремонту до повномасштабної війни на цій ділянці встановлювали огородження. Цього разу їх не встановлювали.

— Проблема є, водії порушують, і поліція звертає на це увагу, – зазначив речник.

Зокрема, 1 вересня патрульні склали постанови на водіїв, які порушили вимоги дорожніх знаків, що забороняють рух. За частиною першою статті 122 КУпАП передбачений штраф у розмірі 340 гривень.

На місце також приїжджали муніципальні інспектори з паркування. Вони оформлювали порушення правил паркування автомобілей, тоді як патрульним для оформлення окремих порушень необхідно встановити водія.

Тим часом у «Миколаївській ТЕЦ» повідомили, що основні роботи на тепломережі вже завершені. Наразі фахівці готують ділянку до благоустрою та відновлення території після ремонту. Раніше на підприємстві заявляли, що після завершення заміни трубопроводу у вересні планують розпочати асфальтування.

Після того, як водії почали залишати авто на пішохідній частині Соборної через перекриття Скоропадського, ділянку вже обмежили огороджувальними конструкціями, 2 вересня. Фото: МикВісті Після того, як водії почали залишати авто на пішохідній частині Соборної через перекриття Скоропадського, ділянку вже обмежили огороджувальними конструкціями, 2 вересня. Фото: МикВісті

Після того, як водії почали залишати авто на пішохідній частині Соборної через перекриття Скоропадського, ділянку вже обмежили огороджувальними конструкціями, 2 вересня. Фото: МикВісті

Що з паркуванням у Миколаєві?

Відомо, що у місті на сьогодні офіційно затвердили 11 майданчиків для платного паркування, які загалом вміщують 119 паркомісць. Через встановлені боларди на тротуарах і «карманах» кількість безкоштовних місць зменшилася.

За літо 2025 року майданчики принесли КП «Таймсет» 111,4 тисячі гривень доходу, які після сплати обов’язкових платежів перерахують до міського бюджету.

Проте, депутат Андрій Янтар від партії «Пропозиція» критикував систему, зазначаючи, що вона не підвищує комфорт для мешканців і створює додаткові проблеми. Крім того, у 2025 році до міського бюджету надійшло близько 4 мільйонів гривень за неправильне паркування.

Раніше «МикВісті» писали про те, як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату у статті «У центрі Миколаєва з'явилися платні парковки. Як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату?».