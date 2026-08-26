 У Миколаєві хочуть зробити безкоштовним паркування для учасників бойових дій

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Головна Новини Суспільство 13:30, 26 серпня, 2026

У Миколаєві хочуть зробити безкоштовним паркування для учасників бойових дій

Паркування без оплати для УБД: у Миколаєві шукають спосіб запровадити пільгу. Фото: архів «МикВісті»Паркування без оплати для УБД: у Миколаєві шукають спосіб запровадити пільгу. Фото: архів «МикВісті»

У Миколаєві хочуть дозволити учасникам бойових дій безкоштовно паркуватися на платних майданчиках. Зараз міська влада разом з оператором паркувань шукає спосіб, як це організувати.

Про це йшла мова під час засідання виконкому Миколаївської міської ради 26 серпня, пишуть «МикВісті».

Ініціативу запропонував член виконкому Микита Плєханов. Він вважає, що така можливість має стати ще одним способом підтримати захисників України.

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— Вважаю за потрібним запровадити механізм безоплатного паркування для учасників бойових дій на платних майданчиках, які з’явилися в місті Миколаєві і продовжують з’являтися, — сказав Микита Плєханов.

Він запропонував розробити порядок, за яким учасники бойових дій зможуть підтвердити свій статус і не платити за паркування.

Заступник міського голови Юрій Андрієнко також повідомив, що питання вже опрацьовують разом з оператором платних парковок.

За словами першого віце-мера Віталія Лукова, головна проблема зараз — зрозуміти, як визначати автомобілі УБД. Наприклад, якщо машина припаркована на платному майданчику, а самого водія поруч немає.

Що з паркуванням у Миколаєві?

Відомо, що у місті на сьогодні офіційно затвердили 11 майданчиків для платного паркування, які загалом вміщують 119 паркомісць. Через встановлені боларди на тротуарах і «карманах» кількість безкоштовних місць зменшилася.

За літо 2025 року майданчики принесли КП «Таймсет» 111,4 тисячі гривень доходу, які після сплати обов’язкових платежів перерахують до міського бюджету.

Проте, депутат Андрій Янтар від партії «Пропозиція» критикував систему, зазначаючи, що вона не підвищує комфорт для мешканців і створює додаткові проблеми. Крім того, у 2025 році до міського бюджету надійшло близько 4 мільйонів гривень за неправильне паркування.

Раніше «МикВісті» писали про те, як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату у статті «У центрі Миколаєва з'явилися платні парковки. Як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату?».

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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