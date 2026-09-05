 У центрі Миколаєва почали відновлювати дорогу після ремонту теплотраси

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Головна Новини Суспільство 16:09, 05 вересня, 2026

У центрі Миколаєва почали відновлювати дорогу після ремонту теплотраси

У центрі Миколаєва почали відновлювати дорогу після ремонту теплотраси. Фото: ТЕЦУ центрі Миколаєва почали відновлювати дорогу після ремонту теплотраси. Фото: ТЕЦ

У Миколаєві почали відновлювати асфальт на вулиці Павла Скоропадського (Адмірала Макарова), де раніше ремонтували теплову мережу.

Про це повідомила ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ».

На підприємстві зазначили, що асфальтування розпочали відповідно до затвердженого графіка — без затримок після завершення основних робіт на тепломережі.

Відновлення дорожнього покриття є завершальним етапом ремонту. Після асфальтування фахівці мають привести ділянку до належного стану та завершити благоустрій території.

У центрі Миколаєва почали відновлювати дорогу після ремонту теплотраси. Фото: ТЕЦУ центрі Миколаєва почали відновлювати дорогу після ремонту теплотраси. Фото: ТЕЦ
У центрі Миколаєва почали відновлювати дорогу після ремонту теплотраси. Фото: ТЕЦУ центрі Миколаєва почали відновлювати дорогу після ремонту теплотраси. Фото: ТЕЦ
У центрі Миколаєва почали відновлювати дорогу після ремонту теплотраси. Фото: ТЕЦУ центрі Миколаєва почали відновлювати дорогу після ремонту теплотраси. Фото: ТЕЦ
У центрі Миколаєва почали відновлювати дорогу після ремонту теплотраси. Фото: ТЕЦУ центрі Миколаєва почали відновлювати дорогу після ремонту теплотраси. Фото: ТЕЦ

Раніше через ремонт теплотраси рух на вулиці Скоропадського на ділянці від Маріупольської до Соборної організували у двосторонньому режимі. Проїзд далі, до перетину з Героїв Рятувальників, був заблокований через розриття.

Через це частина водіїв почала залишати автомобілі на пішохідній частині Соборної. Патрульні повідомляли «МикВісті», що регулярно фіксували такі порушення та штрафували водіїв.

Зокрема, 1 вересня патрульні винесли постанови на водіїв, які порушили вимоги дорожніх знаків. Штраф за таке порушення становить 340 гривень.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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