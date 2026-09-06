На Миколаївщині за добу сталося понад 35 пожеж, частина з них — через обстріли

Наслідки обстрілів на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщина

Учора 5 вересня та вночі 6 вересня на території Миколаївської області сталося 37 пожеж, зокрема внаслідок бойових дій.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Напередодні російські атаки пошкодили транспортну та цивільну інфраструктуру області. Через обстріли виникли пожежі, які загасили рятувальники. У Миколаєві пошкоджено два багатоквартирні будинки, вісім вантажних автомобілів та два тролейбуси. Постраждалих немає.

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У Галицинівській громаді Миколаївського району внаслідок атаки загинув водій. Також пошкоджено вантажний автомобіль.

Ще шість пожеж сталися у житловому секторі, зокрема через загоряння сухостою.

У селі Софіївка Первомайської громади горіли суха трава та господарча споруда на площі 500 квадратних метрів.

У Миколаївському районі пожежі сталися у трьох населених пунктах. У селі Стара Богданівка Радісносадівської громади горіли чагарники та сухостій, через що вогонь перекинувся на господарчі споруди на дачних ділянках. Загальна площа пожеж становила 1,5 гектара. Рятувальники не допустили поширення вогню на будинки.

У селі Петрово-Солониха Веснянської громади загорілася господарча споруда. Пожежу ліквідували на площі 25 квадратних метрів.

У селі Горохівка Воскресенської громади горіли сухостій та прибудова до житлового будинку на площі 110 квадратних метрів. Вогнеборці врятували будинок від вогню.

У Вознесенському районі в селі Новопристань Прибужанівської громади горіла господарча споруда на площі 8 квадратних метрів. У селі Нововолодимирівка Єланецької громади загорілася покрівля житлового будинку. Пожежу ліквідували на площі 20 квадратних метрів.

Ще три пожежі сталися на транспорті. У селі Калинівка Воскресенської громади горіли легковий автомобіль Nissan Primera та сухостій на загальній площі 15 квадратних метрів.

Наслідки обстрілів на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщина Наслідки обстрілів на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщина Наслідки обстрілів на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщина

У Миколаєві загорівся автомобіль Daewoo Lanos. Площа пожежі становила 3 квадратних метри.

У селі Михайлівка Казанківської громади Баштанського району горів автомобіль ЗАЗ «Славута», а також сухостій та чагарники. Загальна площа пожежі становила 2 гектари.

Інші пожежі сталися в екосистемах. Загальна площа горіння перевищила 34 гектари.

Нагадаємо, понад 8 мільйонів гривень становить шкода атмосферному повітрю від пожежі в торговельному центрі в Одесі, що сталася 24 серпня внаслідок російської атаки.