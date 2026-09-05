Між міфами, космосом і реальністю: у Миколаєві відкрили виставку Сергія Рослякова

Миколаїв у фантазіях: динозаври, космос та античні міфи на одній виставці. Фото: МикВісті

У Миколаєві відкрили персональну виставку директора Миколаївського обласного художнього музею імені В. В. Верещагіна Сергія Рослякова. Експозиція «Quo vadis (Куди йдеш), Миколаєве?» об’єднала близько 40 робіт різних років і стала своєрідним роздумом художника про місто, людину, минуле та майбутнє.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Виставку відкрили у п’ятницю, 4 вересня, у Виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв. Проєкт присвячений прийдешньому Дню міста.

Миколаїв у фантазіях: динозаври, космос та античні міфи на одній виставці. Фото: МикВісті

Миколаїв у фантазіях: динозаври, космос та античні міфи на одній виставці. Фото: МикВісті

Назва виставки походить від латинського вислову «Quo vadis?» — «Куди йдеш?». За словами Сергія Рослякова, ця фраза має для проєкту не лише історичний, а й філософський сенс.

Художник звертається до відомої біблійної історії про апостола Петра, який під час переслідування християн тікав із Риму, але дорогою зустрів Христа. Саме запитання «Куди йдеш, Господи?» стало для Петра моментом переосмислення власного вибору.

— Ця історія нагадує нам усім, що суспільство не може існувати без етики й моралі, — зазначив Сергій Росляков під час відкриття.

В експозиції представлено близько 40 робіт різних років, які автор об’єднав у кілька тематичних серій.

У серії «Людські пристрасті» звичні міські пейзажі Миколаєва перетворюються на фантастичні сюжети. На знайомих вулицях з’являються динозаври, а потопи змивають усе зайве. Через такі образи художник пропонує по-новому подивитися на місто та людське життя.

Миколаїв у фантазіях: динозаври, космос та античні міфи на одній виставці. Фото: МикВісті

Миколаїв у фантазіях: динозаври, космос та античні міфи на одній виставці. Фото: МикВісті

Міфологічна серія побудована на переосмисленні давніх міфів, легенд і релігійно-філософських систем. Тут проявляється і науковий інтерес автора — Сергій Росляков є експертом з античної культури та мистецтва Ольвії.

Окреме місце займає «Японська серія», присвячена східній філософії. Її роботи передають ідеї споглядання, тиші та гармонії людини з природою.

Космічна та Ріднокрайська серії поєднують зовсім різні світи. У них міжгалактичні паровози можуть сусідити з мотивами половецьких пісень, а образ Леонардо — з роздумами про нашу планету.

Миколаїв у фантазіях: динозаври, космос та античні міфи на одній виставці. Фото: МикВісті

Миколаїв у фантазіях: динозаври, космос та античні міфи на одній виставці. Фото: МикВісті

Миколаїв у фантазіях: динозаври, космос та античні міфи на одній виставці. Фото: МикВісті

На відкритті виставки також виступили начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко, начальник управління культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров, голова Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України Дмитро Артим, директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий та керівниця Миколаївської обласної організації профспілки працівників державних установ Таміла Бугаєнко.

Музичне привітання для гостей підготував заслужений артист естрадного мистецтва України Іван Носик. А Миколаївський міський палац культури доповнив відкриття театралізованою постановкою, у якій відтворили образи та мотиви творчості художника.

Побачити виставку можна у Виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв за адресою: вул. Вадима Благовісного, 54. Експозиція працює з 11:00 до 19:00, крім понеділка та вівторка.

Миколаїв у фантазіях: динозаври, космос та античні міфи на одній виставці. Фото: МикВісті

Миколаїв у фантазіях: динозаври, космос та античні міфи на одній виставці. Фото: МикВісті

Миколаїв у фантазіях: динозаври, космос та античні міфи на одній виставці. Фото: МикВісті

Нагадаємо, що у липні Миколаївський обласний художній музей імені В. В. Верещагіна представив глядачам виставку «Світ без війни» — як же ми про це мріємо!».