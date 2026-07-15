«Світ без війни» — мрія, яка об’єднує: у Миколаєві відкрили виставку про цінність миру

У Миколаєві відкрили виставку про цінність миру. Фото: Галина Сеннікова, МикВісті

«Світ без війни» — як же ми про це мріємо! Виставку з такою назвою у вівторок, 14 липня, представив глядачам Миколаївський обласний художній музей імені В. В. Верещагіна.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

В експозиції можна побачити живописні та скульптурні твори українських і зарубіжних митців XVIII, XX і XXI століть: Арнольда Лаховського, Валерія Ласкаржевського, Сергія Григор’єва, Сергія Виноградова, Тетяни Яблонської, Миколи Глущенка, Алли Горської, Михайла Озерного, Олексія Маркитана та інших. Усі ці роботи об’єднує тема любові до світу, який нас оточує, — до природи, людей, рідного дому та тварин.

У Миколаєві відкрили виставку про цінність миру. Фото: Галина Сеннікова, МикВісті У Миколаєві відкрили виставку про цінність миру. Фото: Галина Сеннікова, МикВісті

Відкриваючи виставку, директор Художнього музею Сергій Росляков нагадав про попередню експозицію — «Молох війни». Саме через емоційний контраст між цими двома виставками працівники музею прагнули дати можливість глядачам глибше відчути й усвідомити головні людські цінності — любов і мир.

— Картини на виставці «Світ без війни», хоч і створені в різні часи, показують, що бажання людей незмінні: вони прагнуть миру, душевного спокою та любові, — зазначив Сергій Росляков.

У Миколаєві відкрили виставку про цінність миру. Фото: Галина Сеннікова, МикВісті У Миколаєві відкрили виставку про цінність миру. Фото: Галина Сеннікова, МикВісті

Євген Горбуров, голова постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань науки та освіти, інновацій, молоді, сім’ї та спорту, культури й духовності, у своєму виступі висловив упевненість, що мир в Україні неодмінно настане.

— Що таке мир? Це любов, будівництво, народження дітей, розвиток людства в іншому світі. Я впевнений, що ця проклята війна закінчиться перемогою і в Україні знову запанує любов, народжуватимуться діти, ми відбудуємо країну. Буде важко, але я вірю, що це буде! — наголосив він.

Начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко під час вернісажу наголосила на важливій ролі мистецтва в часи випробувань.

У Миколаєві відкрили виставку про цінність миру. Фото: Галина Сеннікова, МикВісті У Миколаєві відкрили виставку про цінність миру. Фото: Галина Сеннікова, МикВісті

— Мистецтво лікує. Я згадала, як ми відкривали першу виставку під час війни. Це був 2022 рік: ми потерпали від обстрілів, були налякані, проте прийшло багато людей. Це підтверджує, що мистецтво має лікувальні властивості, воно потрібне людям. Я впевнена, що і ця виставка матиме позитивний вплив. Бажаю всім, щоб наш світ був без війни, — сказала Олена Буберенко.

Відволіктися від жахів сьогодення та відпочити душею можна, відвідавши виставку «Світ без війни» у Художньому музеї імені В. В. Верещагіна. Експозиція працює щодня з 9:00 до 17:30, крім понеділка, за адресою: вул. Велика Морська, 47.

У Миколаєві відкрили виставку про цінність миру. Фото: Галина Сеннікова, МикВісті У Миколаєві відкрили виставку про цінність миру. Фото: Галина Сеннікова, МикВісті

Раніше в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрилась виставка двох миколаївських митців — батька й сина — «Два Маркитани».