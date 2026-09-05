 Коблівська громада може втратити донорську підтримку після включення до території можливих бойових дій

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Головна Новини Суспільство 7:48, 05 вересня, 2026

Коблівська громада може втратити донорську підтримку після включення до території можливих бойових дій

Коблівська громада може втратити донорську підтримку після включення до території можливих бойових дій. Скриншот трансляції засідання сесіїКоблівська громада може втратити донорську підтримку після включення до території можливих бойових дій. Скриншот трансляції засідання сесії

Коблівська громада може втратити частину міжнародної донорської підтримки після того, як її включили до переліку територій можливих бойових дій.

Про це стало відомо під час сесії Коблівської сільської ради, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, що навесні цього року Коблівська сільська рада звернулася до Миколаївської ОВА з проханням включити 12 населених пунктів громади до відповідного переліку. Таке рішення депутати обґрунтовували близькістю до лінії фронту, розташуванням на узбережжі Чорного моря та загрозою атак.

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У проєкті рішення сільради зазначалося, що відстань від території громади до Кінбурнської коси становить близько 10 кілометрів. Також рада посилалася на небезпеку вибухонебезпечних предметів на узбережжі.

Секретар Коблівської сільської ради Світлана Талоха на сесії зазначила, що громаду почули та включили населені пункти до переліку території можливих бойових дій.

Але за її словами, разом з тим громада відчула наслідки такого рішення. Зокрема, один із донорів, який працював із мешканцями, повідомив про припинення співпраці.

— Ми маємо перший виклик від донорів, які працювали із мешканцями нашої громади. І очевидно, що це буде стосуватися і громади стосовно того, що вони припиняють працювати із громадою у зв’язку з тим, що ми знаходимося саме у зоні можливих бойових дій, — зазначила вона.

За словами Світлани Талохи, для міжнародних організацій важливо, куди саме спрямовуються кошти, які вони збирають за кордоном. Йдеться, зокрема, про проєкти з будівництва та підтримки населення.

— Вони збирають гроші по всьому світу, витрачають їх на будівництво на території громади або підтримку населення. І всю ту роботу, яку вони роблять, знищують просто після того, як її побудували. У Снігурівці розбили ЦНАП і інші будівлі які були побудовані, — сказала представниця влади.

У сільраді зазначили, що поки не знають, як статус громади вплине на можливість отримувати додаткові пільги та державну фінансову підтримку. За словами представників влади, відповідні механізми ще потребують роз’яснення.

— Чи пільги нам дозволять, чи не дозволять надати, ми ще не знаємо, як це буде працювати, — прозвучало під час засідання.

Нагадаємо, у липні 2026 року Новобузька міськрада просила повернути громаді статус території можливих бойових дій, який вона мала до 31 березня 2026 року, але втратила після оновлення переліку.

Раніше, у червні 2026 року, депутати Баштанської міськради просили Мінрозвитку та Кіма не допускати виключення Баштанки з переліку територій можливих бойових дій.

Перед тим, у серпні 2025 року, Одеса готувалася оновити список критично важливих підприємств після того, як місто отримало статус території, де тривають бойові дії.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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