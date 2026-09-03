У Коблевому хочуть створити меморіальну площу на честь Томаса Кобле

Концепцію майбутнього простору представив заслужений художник України Михайло Рева. Скриншот трансляції засідання виконкому

У Коблевому планують увічнити пам’ять Томаса Кобле — людини, на честь якої, за історичними даними, отримало назву село Коблеве.

На засіданні виконавчого комітету представили концепцію майбутнього меморіального об’єкта та підтримали рішення щодо подальшої роботи над його створенням.

Як розповіли на засіданні виконкому, останнім часом почали додатково досліджувати історичні факти, пов’язані з Томасом Кобле, зокрема інформацію про його проживання та можливе поховання на території сучасного Коблевого.

За словами представника ініціативної групи, Томас Кобле був відомою історичною постаттю, яка мала стосунок до розвитку Одеси та Коблевого. Ініціатори проєкту також працюють над книгою про його життя. За попередньою інформацією, місце колишньої садиби Кобле вже вдалося встановити, однак сама будівля не збереглася.

Засідання виконкому Коблівської сільської ради. Скриншот трансляції

На честь Томаса Кобле пропонують створити на цьому місці меморіальну площу з пам’ятним знаком, яка не лише нагадуватиме про історію заснування населеного пункту, а й стане новим громадським простором.

— Ідея полягає у тому, щоб відновити історичну справедливість і створити велику площу, яка насамперед символізуватиме пам’ять про цю людину, — зазначили на виконкомі.

Концепцію майбутнього простору представив заслужений художник України Михайло Рева. За його словами, він підійшов до проєкту комплексно — не лише як до створення окремого пам’ятного знака, а як до нового громадського та туристичного простору.

Центральним елементом має стати ротонда, яка поєднає архітектуру та скульптуру. У ній планують розмістити художню композицію, пов’язану з історією Коблевого та Томаса Кобле.

Концепцію майбутнього простору представив заслужений художник України Михайло Рева. Скриншот трансляції засідання виконкому

Одним із головних символів проєкту стане виноградна лоза. За словами автора концепції, саме Томас Кобле пов’язаний із появою виноградарства на цій території. У композиції пропонують використати бронзову конструкцію у формі лози.

Концепцію майбутнього простору представив заслужений художник України Михайло Рева. Скриншот трансляції засідання виконкому

У ротонді також планують встановити чотири бронзові барельєфи. На них хочуть зобразити Томаса Кобле, історичні мотиви та виноградники. Окрему частину присвятять історичному тексту українською та англійською мовами.

Ще одним елементом має стати символічне джерело — гранітна чаша з водою, яка розходитиметься у чотири боки, утворюючи форму хреста.

Концепцію майбутнього простору представив заслужений художник України Михайло Рева. Скриншот трансляції засідання виконкому

За задумом автора, територію також озеленять. Нижню частину планують оформити травами та злаками, зокрема ковилою, а вище висадити дерева та інші рослини.

Автор концепції наголосив, що майбутній об’єкт може стати не лише місцем пам’яті, а й однією з туристичних візитівок Коблевого.

Концепцію майбутнього простору представив заслужений художник України Михайло Рева. Скриншот трансляції засідання виконкому

За його словами, після завершення війни громади півдня України матимуть значний потенціал для розвитку туризму, а Коблевому важливо заздалегідь створювати цікаві громадські простори та туристичні локації.

У перспективі біля меморіальної площі пропонують передбачити місця для паркування, оскільки до локації можуть приїжджати туристи. Також обговорювалася можливість створення невеликого магазину із сувенірною продукцією.

Михайло Рева зазначив, що символіка меморіалу може використовуватися і в подальшому — для сувенірів, друкованої продукції та інших елементів туристичного бренду громади.

На його думку, новий простір також може стати місцем проведення заходів громади — від культурних подій до зустрічей мешканців.

Під час обговорення наголошувалося, що йдеться саме про меморіальний комплекс та громадський простір, а не просто про встановлення окремого пам’ятника.

Ініціатори хочуть поєднати історичну пам’ять, благоустрій території та туристичний розвиток. Водночас остаточний вигляд об’єкта ще не затверджений. Представлені матеріали є концепцією, а після її погодження має бути розроблений робочий проєкт із детальним опрацюванням благоустрою, освітлення, лавок, озеленення та інших елементів.

Під час засідання виконкому також запропонували продовжити проєктування території та передбачити паркування для відвідувачів.

За словами Михайла Реви, він готовий продовжити роботу над архітектурною частиною проєкту та після погодження концепції перейти до наступних етапів проєктування.

Довідка: Томас (Фома Олександрович) Кобле (1761–1833) — військовий діяч шотландського походження, генерал-майор російської армії, який служив на півдні України та певний час був градоначальником Одеси. У 1792 році він отримав земельний наділ поблизу Тилігульського лиману — на території сучасного села Коблеве. Тут Кобле започаткував господарство, розвивав землеробство, роздавав землі селянам і запроваджував нові агротехнології, зокрема завіз насіння томатів з Італії. З часом місцевість почали називати за його прізвищем, і село стало відомим як Коблеве.

Раніше Український інститут національної пам’яті уточнив переліки діячів, пов’язаних із російською імперською політикою. Згідно з оновленими даними, генерал Томас Кобле, на честь якого назване селище Коблеве на Миколаївщині, не є символом російського імперіалізму.