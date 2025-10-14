Селищу Коблеве не загрожує перейменування. УІНП визначив, що генерал Томас Кобле — не імперець
-
- Аліна Квітко
-
•
-
10:12, 14 жовтня, 2025
-
Український інститут національної пам’яті уточнив переліки діячів, пов’язаних із російською імперською політикою. Згідно з оновленими даними, генерал Томас Кобле, на честь якого назване селище Коблеве на Миколаївщині, не є символом російського імперіалізму.
Документи укладено на основі висновків Експертної комісії відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».
Попри те, що офіційних пропозицій щодо перейменування Коблевого не надходило, теоретично селище могло потрапити під дію закону, адже назване на честь військового діяча Російської імперії.
Для порівняння, інші населені пункти Миколаївщини та України також підлягали або розглядалися для перейменування: місто Южноукраїнськ (Вознесенський район) перейменували на Південноукраїнськ — за рішення проголосували 275 депутатів, місто Южне (Одеський район) стало Південним — підтримали 279 депутатів. Місто Первомайськ на Миколаївщині поки не було перейменовано, хоча існує проєкт постанови про його перейменування на Богославськ.
Томас (Фома Олександрович) Кобле (1761–1833) — військовий діяч шотландського походження, генерал-майор російської армії, який служив на півдні України та певний час був градоначальником Одеси. У 1792 році він отримав земельний наділ поблизу Тилігульського лиману — на території сучасного села Коблеве. Тут Кобле започаткував господарство, розвивав землеробство, роздавав землі селянам і запроваджував нові агротехнології, зокрема завіз насіння томатів з Італії. З часом місцевість почали називати за його прізвищем, і село стало відомим як Коблеве.
Нагадаємо, згідно з оновленими переліками УІНП, у Миколаєві десять вулиць, перейменованих у 2024 році відповідно до закону про деколонізацію, тепер можуть не вважатися пов’язаними з російською імперською політикою. Йдеться про колишні вулиці Фалєєвську, Брюллова, Герцена, Короленка, Некрасова, Пирогова, Павлова, Рилєєва, Чехова та Ціолковського.
Останні новини про: перейменування
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.