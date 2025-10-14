Селищу Коблеве не загрожує перейменування. УІНП визначив, що генерал Томас Кобле — не імперець

Коблеве не підлягає деколонізації: УІНП визнало генерала Томаса Кобле не імперцем. Фото: Коблево.інфо

Український інститут національної пам’яті уточнив переліки діячів, пов’язаних із російською імперською політикою. Згідно з оновленими даними, генерал Томас Кобле, на честь якого назване селище Коблеве на Миколаївщині, не є символом російського імперіалізму.

Документи укладено на основі висновків Експертної комісії відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Попри те, що офіційних пропозицій щодо перейменування Коблевого не надходило, теоретично селище могло потрапити під дію закону, адже назване на честь військового діяча Російської імперії.

Портрет генерал-лейтенанта Хоми (Томаса) Олександровича Кобле (1762-1834), Каталог «Невідомі та забуті портретисти 18-19 століть із фондів Одеського художнього музею». Фото: Вікіпедія

Для порівняння, інші населені пункти Миколаївщини та України також підлягали або розглядалися для перейменування: місто Южноукраїнськ (Вознесенський район) перейменували на Південноукраїнськ — за рішення проголосували 275 депутатів, місто Южне (Одеський район) стало Південним — підтримали 279 депутатів. Місто Первомайськ на Миколаївщині поки не було перейменовано, хоча існує проєкт постанови про його перейменування на Богославськ.

Томас (Фома Олександрович) Кобле (1761–1833) — військовий діяч шотландського походження, генерал-майор російської армії, який служив на півдні України та певний час був градоначальником Одеси. У 1792 році він отримав земельний наділ поблизу Тилігульського лиману — на території сучасного села Коблеве. Тут Кобле започаткував господарство, розвивав землеробство, роздавав землі селянам і запроваджував нові агротехнології, зокрема завіз насіння томатів з Італії. З часом місцевість почали називати за його прізвищем, і село стало відомим як Коблеве.

Нагадаємо, згідно з оновленими переліками УІНП, у Миколаєві десять вулиць, перейменованих у 2024 році відповідно до закону про деколонізацію, тепер можуть не вважатися пов’язаними з російською імперською політикою. Йдеться про колишні вулиці Фалєєвську, Брюллова, Герцена, Короленка, Некрасова, Пирогова, Павлова, Рилєєва, Чехова та Ціолковського.