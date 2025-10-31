Мінкульт знову без «стратегічних комунікацій», але в бюджеті все одно закладають на цю сферу ₴4 млрд

Мінкульт перейменували: Кабмін черговий раз зробив ребрендинг відомства. Ілюстративне фото: РБК-Україна

Кабмін повернув міністерству культури попередню назву. Змін зазнають і повноваження відомства: стратегічні комунікації буде виокремлено з його структури.

Про це йдеться у постанові №1396 від 29 жовтня.

Уряд доручив відомству протягом двох тижнів підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, які випливають із цієї постанови.

Рішення про зміну назви було підтримано Верховною Радою 21 жовтня під час призначення Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єр-міністерки з питань гуманітарної політики — міністерки культури України.

За словами заступниці голови фракції «Слуга народу» Євгенії Кравчук, нова структура міністерства більше не включатиме стратегічні комунікації. Відповідні функції, зокрема управління Держкомтелерадіо, «Укрінформом», іномовленням, Центром стратегічних комунікацій та «Єдиними новинами», передадуть Кабінету Міністрів України.

Водночас, як уточнила депутатка, за міністерством культури залишаться питання інформаційної політики, безпеки журналістів та євроінтеграційних процесів у сфері медіа.

Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк звернув увагу на те, що попри зміну назви, у проєкті держбюджету на 2026 рік все ще передбачено понад чотири мільярди гривень на програму «стратегічні комунікації».

— Кабмін змінив назву Міністерства культури та стратегічних комунікацій на…. Міністерство культури України, але в Бюджеті ми досі виділяємо 4 мільярди гривень на МінКульт на програму…. «стратегічні комунікації». П-послідовність, — написав нардеп.

Це вже сьоме перейменування відомства з часу його створення у 1991 році.

Міністерство неодноразово змінювало назву: від Міністерства культури і мистецтв до Міністерства культури і туризму, а в різні роки поєднувалося з відомствами спорту, молоді та інформаційної політики.

Остання зміна відбулася у 2024 році, коли міністром став дипломат Микола Точицький — тоді назву змінили на Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Вона проіснувала лише рік.

Нагадаємо, що у Миколаєві 329 картин ХХ століття з фондів двох місцевих музеїв тепер доступні у віртуальній галереї та двомовному друкованому каталозі.