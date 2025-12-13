Україна здобула друге місце на «Дитячому Євробаченні-2025»

Виступ Софії Нерсесян у фіналі «Дитячого Євробачення-2025», 13 грудня 2025 року. Фото: Дитяче Євробачення

На пісенному конкурсі «Дитяче Євробачення-2025» перемогу здобула представниця Франції Лу Дельоз з піснею Ce Monde. Україну на конкурсі представляла Софія Нерсесян із композицією «Мотанка», яка посіла друге місце.

Про це повідомляється на офіційному сайті конкурсу.

За результатами голосування журі та глядачів Україна набрала 177 балів: 79 балів надали національні журі, ще 98 — глядачі. Таким чином Україна стала переможцем глядацького голосування.

На сайті конкурсу зазначається, що інтерес Софії Нерсесян до «Євробачення» виник у 2021 році, коли Україну на дорослому конкурсі представляв гурт Go_A. Згодом вона почала стежити і за «Дитячим Євробаченням», яке стало сімейною традицією. Дівчина пише власні пісні та є наймолодшою солісткою Оркестру почесної варти окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Французька співачка Лу Дельоз набрала 248 балів, що принесло Франції четверту перемогу на «Дитячому Євробаченні».

Третє місце посіла представниця Грузії — країни-господарки конкурсу — Аніта Абгаріані з піснею Shine Like A Star, яка отримала 176 балів.

Нагадаємо, у 2026 році пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у столиці Австрії — Відні. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал відбудеться 16 травня на найбільшій критій арені країни — Wiener Stadthall.