Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    21 серпня, 2025

  • 20°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 21 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 20° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Євробачення-2026 відбудеться у Відні

Переможець «Євробачення-2025», австрійський співак JJ Harold Cunningham. Фото: Getty ImagesПереможець «Євробачення-2025», австрійський співак JJ Harold Cunningham. Фото: Getty Images

У 2026 році пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у столиці Австрії — Відні. Про це повідомили організатори конкурсу.

Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал відбудеться 16 травня на найбільшій критій арені країни — Wiener Stadthalle, повідомили організатори «Євробачення».

За право приймати конкурс змагалися два міста: Відень та Інсбрук. У результаті перемогла столиця.

Австрія отримала можливість провести «Євробачення» після перемоги свого представника JJ у 2025 році в Базелі. Це буде вже третє проведення конкурсу в історії країни після перемог Удо Юргенса у 1966-му та Кончіти Вурст у 2014-му.

Нагадаємо, що на Євробаченні-2024 представники української делегації отримали штраф за те, що одягли футболки з написом «Free Azovstal Defenders», що містив заклик звільнити захисників Азовсталі з російського полону.

Останні новини про: Євробачення

Швейцарія перемогла на Євробаченні-2024: Україна посіла третє місце
Переможець Євробачення-2024 випадково розбив свій кубок на сцені
Українську делегацію на «Євробаченні-2024» оштрафували за футболки із написом «Free Azovstal Defenders»
Реклама

Читайте також:

новини

Забутий символ Миколаєва: в якому стані перебуває парк «Народний сад»

Ірина Олехнович
новини

Справа про розтрату мільйонів у дитячій лікарні Миколаєва: суд відмовив медзакладу у поверненні медкарток

Альона Коханчук
новини

«Алея Незламних міст»: в Одесі до Дня міста відкриють колону на честь Миколаєва

Світлана Іванченко
новини

Збитки екології від пожеж у Миколаївській області склали вже ₴1,36 млрд

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві вручили підозри директору КП «ГДМБ» та керівнику компанії, яка постачала їм світлове обладнання

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Євробачення

Українську делегацію на «Євробаченні-2024» оштрафували за футболки із написом «Free Azovstal Defenders»
Переможець Євробачення-2024 випадково розбив свій кубок на сцені
Швейцарія перемогла на Євробаченні-2024: Україна посіла третє місце

Забутий символ Миколаєва: в якому стані перебуває парк «Народний сад»

Ірина Олехнович

Понад 300 експонатів: у Миколаєві оцифрують музейну колекцію картин

ДБР розслідувало понад 570 справ про незаконне вивезення чоловіків призовного віку за кордон

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay