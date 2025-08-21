Євробачення-2026 відбудеться у Відні
- Марія Хаміцевич
1:19, 21 серпня, 2025
У 2026 році пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у столиці Австрії — Відні. Про це повідомили організатори конкурсу.
Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал відбудеться 16 травня на найбільшій критій арені країни — Wiener Stadthalle, повідомили організатори «Євробачення».
За право приймати конкурс змагалися два міста: Відень та Інсбрук. У результаті перемогла столиця.
Австрія отримала можливість провести «Євробачення» після перемоги свого представника JJ у 2025 році в Базелі. Це буде вже третє проведення конкурсу в історії країни після перемог Удо Юргенса у 1966-му та Кончіти Вурст у 2014-му.
Нагадаємо, що на Євробаченні-2024 представники української делегації отримали штраф за те, що одягли футболки з написом «Free Azovstal Defenders», що містив заклик звільнити захисників Азовсталі з російського полону.
