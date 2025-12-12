12 грудня помер народний артист України Степан Гіга. Фото: Facebook/ Степан Гіга

На 66-му році життя помер відомий український естрадний співак і композитор, народний артист України Степан Гіга.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

«Пішов із життя митець, чий голос, пісні та щирість стали частиною української культурної спадщини… Світла і вічна памʼять Степану Гізі», — зазначила вона, висловивши співчуття рідним та всім, хто шанував творчість артиста.

У листопаді стало відомо, що співак перебував у тяжкому стані через що вимушено скасував найближчі концерти. Йому провели термінову операцію.

Цього року співак відсвяткував своє 66-річчя.

Про Степана Гігу

Степан Гіга народився 16 листопада 1959 року в селі Білки на Закарпатті. Із дитинства був учасником ансамблю «Зелені Карпати», згодом став його керівником.

Навчався в Ужгородському музичному училищі та Київській консерваторії, де також був солістом синтез-групи «Стожари» при Чернігівській філармонії та працював у оперній студії під керівництвом Дмитра Гнатюка.

У 1988 році Степан Гіга став солістом Закарпатської обласної філармонії. Після розпаду його гурту «Бескид» він зайнявся аранжуванням, композиторською роботою та заснував власну студію звукозапису GIGARecords.

Під час повномасштабної війни творчість Степана Гіги набула нового звучання — пісні «Золото Карпат», «Яворина», «Цей сон», «Друзі мої», «Я поклав своє кохання на вівтар» стали популярними серед молодої аудиторії.

Митець був нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня та удостоєний звання народного артиста України.